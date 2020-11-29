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Дочери Обамы участвовали в протестах движения Black Lives Matter

Экс-президент США признался, что не гордится поступками своих детей
Алена ГРИЦЕНКО
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Мишель Обама с дочерьми

Мишель Обама с дочерьми

Фото: EAST NEWS

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама признался журналистам, что его дочери – 19-летняя Саша и 22-летняя Малия участвовали в протестных акциях, устроенных движением BLM («Жизни черных важны»).

- У них было четкое представление о том, что было правильно, а что неправильно, - признался Барак Обама. – Мои дети знают, что такое свобода действий, какой силой обладает голос, и сами знают, в чем можно и нужно участвовать. Ни я, ни моя жена ничего им не советовали.

Движение «Жизни черных важны» в США активизировалось после смерти в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. По всей стране вспыхнули протестные движения, которые сопровождались разгромами магазинов, полицейских автомобилей и офисов компаний.

Во время своего президентского срока общественность не особо много уделяла внимание дочерям Обамы ввиду их возраста

Во время своего президентского срока общественность не особо много уделяла внимание дочерям Обамы ввиду их возраста

Фото: EAST NEWS

По мнению Обамы, его дочери своим участием выражали свой протест. Он откровенно признался, что не гордится поступками детей, но принимает их выбор.

- Они хотят изменить мир к лучшему, и думают о своей жизни с точки зрения, а как я могу оказать положительное влияние на действительность, - рассуждает Барак Обама. – Уверен, что пути, которые они выберут для этого, в скором времени изменятся.

Во время своего президентского срока общественность не особо много уделяла внимание дочерям Барака и Мишель Обамы ввиду их возраста. Сейчас экс-президент США говорит, что у него появилось больше времени общаться не только с детьми, но и их сверстниками. По мнению бывшего американского лидера, нынешняя молодежь абсолютно отличается от той, что была 20-30 лет назад.

- Этих детей, в первую очередь, волнует то, что они могут сделать для своей страны, - говорит Барак Обама. – И это в корне отличается от тех идеалов и ценностей, которые были у моего поколения.

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