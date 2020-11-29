Семь главных витаминов для здоровой беременности назвала врач-репродуктолог

Решили родить ребенка - в этом вам поможет не только любовь друг к другу, но и витамины и микроэлементы Фото: Shutterstock

29 ноября в России отмечается День матери. В канун праздника заместитель директора НМИЦ эндокринологии, директор Института репродуктивной медицины, заведующая отделением эндокринной гинекологии, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить свои шансы стать родителями. Без каких витаминов и микроэлементов не обойтись будущим мамам и на что стоит обратить внимание мужчинам, чтобы не потерять сексуальное влечение и мужскую силу.

Рождение здорового ребенка во многом зависит от здоровья родителей, а неправильное питание чревато нарушением выработки половых гормонов. Последствия могут быть плачевными, вплоть до снижения полового влечения и развития бесплодия, как у женщин, так и у мужчин, считает врач.

Главные продукты для будущих мам и пап

Тем, кто планирует стать родителями, нужно помнить о трех крайне важных продуктах: соли, сахаре и животных жирах.

Норма потребления в сутки:

- соли – до 5 гр (1 чайная ложка),

- сахара – до 55-60 гр (5 столовых ложек) у мужчин, до 50 гр (4 столовые ложки) у женщин.

Норма животных жиров определяется из расчета 1,4—2,2 гр на 1 кг массы человека. Значит всего 63—158 гр. Если вы занимаетесь тяжелым физическим трудом, а на дворе – холодно, то можно «пройти» по верхнему значению.

Елена Андреева рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить свои шансы стать родителями Фото: Личный архив

Азбука здоровой беременности

Решили родить ребенка - в этом вам поможет не только любовь друг к другу, но и витамины и микроэлементы.

1. Витамин А играет важную роль в синтезе прогестерона — гормона, отвечающего за сохранение беременности. Если его не хватает, то у мужчин могут появиться проблемы с развитием сперматозоидов и снизиться половое влечение. Для женщин же это грозит бесплодием.

Главные источники витамина А: сливочное масло, яичный желток, печень.

2. Витамин Е. Недостаток этого витамина в организме приводит к сокращению образования спермы у мужчин и к дисфункциям матки у женщин, способствует преждевременному прерыванию беременности.

Главные источники витамина Е: растительные масла, молоко, яйца.

3. Витамин С очень важен для мужчин. Он – залог активности (подвижности) сперматозоидов, что увеличивает шансы на оплодотворение. Для женщин витамин С тоже повышает возможность зачатия, а во время беременности уменьшает риск выкидыша и осложнений беременности.

Главные источник витамина С:

- черная смородина,

- шиповник,

- крыжовник,

- цитрусовые.

4. Цинк, марганец, селен.

Недостаток этих элементов может привести к множеству осложнений беременности, включая выкидыш, токсикоз, задержку роста плода, повышение вероятности дефектов развития нервной трубки (зачаток центральной нервной системы у плода).

Продукты с высоким содержанием цинка, марганца, селена:

- зеленые овощи с листьями,

- мясо и субпродукты,

- зерна злаков и бобовых,

- орехи,

- растительные масла,

- яйца,

- морепродукты.

5. Фолиевая кислота принимает участие в синтезе клеток красной и белой крови, развитии пищеварительной и нервной систем. Дефицит фолиевой кислоты в период перед зачатием и на протяжении первого триместра беременности может привести к врожденным дефектам нервной системы плода.

Главные источники фолиевой кислоты – бобы, шпинат, спаржа, салат-латук.

6. Полиненасыщенные жирные кислоты сокращают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему и способствуют правильному развитию нервной системы будущего ребенка, играют ключевую роль в овуляции, особенно в процессе выхода яйцеклетки и ее готовности к оплодотворению.

Главные источники:

- растительные масла из завязи пшеницы, льняного масла, подсолнечника, соевых бобов, арахиса;

- миндаль,

- авокадо,

- морская рыба.

7. Йод в период беременности имеет решающее значение! Особенно в первые шесть месяцев. Если будущей маме не достается пищи, насыщенной йодом, то это может быть причиной развития у малыша серьезных патологий, например, такого заболевания, как кретинизм, для которого характерны умственная отсталость, глухонемота, нарушения речи и задержка физического развития.

Йод содержится в морепродуктах и йодированной соли.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы стать папой, нужно быть в форме!

Большой «животик» у мужчин сильно снижает шансы стать отцом. Дело в том, что жировая ткань – это не только наш резерв на случай тяжелого времени, но и мощнейший эндокринный орган, который участвует в биосинтезе и трансформации половых гормонов. Жировая ткань содержит в себе ферменты, которые перерабатывают мужские половые гормоны в женские. Именно поэтому мужчины с ожирением имеют высокий риск потерять к сексу всякий интерес, риск импотенции и эректильной дисфункции, снижения качества спермы, и, как следствие – бесплодия.

Важно!

Переедание может быть одним из способов «борьбы» со стрессом. Если это так, то вы не будете наедаться, сколько бы ни съели и это повод для консультации с врачом – психотерапевтом. Для того чтобы исключить эндокринную патологию как причину ожирения, нужно проконсультироваться с врачом-эндокринологом и провести ряд гормональных исследований.

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