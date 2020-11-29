Геннадий Зюганов - о Егоре Лигачева: Пророческие слова «Борис, ты не прав» сегодня поддержали бы миллионы

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-... Геннадий Андреевич, в воскресенье, 29 ноября, - Международный День матери...

- Отмечаем. Ещё с тех пор, как мы создали в Госдуме Комитет по делам женщин, семьи и молодежи - Алевтина Викторовна Апарина его возглавляла. Вот тогда она и внесла предложение узаконить праздник.

Давай поклонимся всем матерям, пожелаем им здоровья, сыновней любви... И, главное, чтобы мы все вместе, и не только сегодня, - кланялись им с благодарностью и помогли в это нелегкое время уберечься от невзгод, трудностей, проблем. Слава нашим матерям!

- Знаю, ваша мама прожила долгую жизнь...

- Я - из семьи учителей, мама была и моя первая учительницей - в начальных классах. Она мне говорила: «Моя главная задача – научить тебя любить людей и любить трудиться». И я ей очень благодарен.

Мы уже не юные сейчас, должны помнить, что любой и каждый из нас умирает дважды – сначала со своей матерью, а потом уже сам. Поэтому - берегите мать как можно дольше, и сами проживете много.

- А вашей маме сколько лет было, когда она ушла?

- 90-й год шел. Мама всегда трудилась. Я попросил врача ей профилактику провести. Прихожу, а врач говорит: «Слушай, сама трудится, читает книжки. А рядом мужчина 40 лет, расклеился, никак на ноги не поставим». Воля очень важна в этом отношении, а ещё умение трудиться, любить людей.

- Как маму звали?

- Марфа Петровна Зюганова.

- В воскресенье, 29 ноября, еще один праздник…

- Да! Давай поздравим. Егору Кузьмичу Лигачеву 100 лет.

Я должен сказать - титан. Если вы приедете в его родную Томскую область, скажете: уберите объекты, которые создал и построил Лигачев, - полобласти сразу исчезнет. Он там заложил великолепные основы, будь то наука, стройка, образование, нефтегазовый комплекс. Ну, и его знаменитую фразу «Борис, ты не прав» - сегодня разделяет миллионы людей.

СПРАВКА

1 июля 1988-го Борис Ельцин на XIX партконференции КПСС обрушился на привилегии высших госчинов, заодно раскритиковал «застой» в Политбюро ЦК, потребовал удалить из Политбюро Лигачёва. На что Егор Кузьмич заявил: «Ты, Борис, не прав...»

- Знаешь, Александр, если бы еще парочка-тройка (смельчаков) нашлась в Политбюро, кто бы тогда Лигачева поддержал, - мы бы до этого маразма не дожили. Но “горбачевско-ельцинская камарилья” оказалась тогда сильнее, и сегодня мы расхлебываем весь этот предательский результат.

Егор Кузьмич нам помогал восстанавливать Союз Компартий, КПРФ. Дай Бог ему здоровья, голова у него прекрасно работает.

Мы ему отправили поздравление (с учетом коронавируса). Да, можно было бы и посидеть, по рюмке выпить, но, видимо, чуть попозже это сделаем.

Егор Лигачев. Фото: Григорий Тамбулов/ТАСС

- А что говорится в поздравлении Егору Кузьмичу?

- Ну, открывай, на сайте КПРФ у нас все выставлено. Он великий подвижник, удивительно скромный человек, во многом - аскет. Человек, который отдал всего себя служению, прежде всего, трудовому народу и великим идеалам, и в Томске, и в Новосибирске. Если вы в Новосибирск приедете, в знаменитый Академгородок, - во многом это труды и Лигачева Егора Кузьмича.

В принципе, он способен был на очень многое. К сожалению, так сложился расклад сил в Политбюро, что не хватило тогда серьезной поддержки.

- Как вы оцениваете роль Егора Кузьмича в борьбе с ревизионизмом, троцкизмом в рядах Компартии России? И у вас же с ним были конфликты.

- Дело не в этом. Наша партия сплоченная, организованная. Мы отстаивали высшие идеалы и будем отстаивать. У нас главное – труд, справедливость, дружба народов и подлинный интернационализм. В этом отношении Егор Кузьмич всегда показывал пример.

Вот на днях ещё исполнилось 200-лет с дня рождения Фридриха Энгельса, главного подвижника и главного соратника Карла Маркса. Вся планета отметила это. В сокровищницу мировой культуры вошли и «Капитал», и “Манифест», а над ними работал же Энгельс. Энгельс последние 12 лет жизни посвятил изданию второго и третьего тома «Капитала».

- «Комсомолка» заметила этот юбилей.

- Вы заметили... И правильно сделали. Энгельс в историю вошел, как великий человек с великими трудами.

- Товарищ Генеральный секретарь, еще раз поздравляю вас с Днем матери, со 100-летием Егора Кузьмича.

- Давайте поклонимся матерям и попросим, чтобы они воспитывали хорошо детей, чтобы поменьше было выпендрежников.

- И с 200-летием Фридриха Энгельса.

- Давай, удачи тебе.

- Да здравствует Компартия России!

- Ура!

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