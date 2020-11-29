Егор Лигачев: Жаль, в Кремле не нашлось бойцов, чтобы убрать Горбачева и спасти СССР

«Борис, ты не прав! Твоя энергия не созидательная, а разрушительная!» - сказал Лигачев Ельцину в 1988 году. Фото: Алексей БОЙОВ/РИА Новости

29 ноября один из бывших руководителей СССР отмечает вековой юбилей.

Время суровое: пандемия, самоизоляция ветеранов. Потому лично встретиться с юбиляром на этот раз не довелось. Позвонил. «Круглую дату встречаю с удовлетворением, - слышу в трубке знакомый голос. - Трудных дней в моей жизни было много, но в тягость - ни одного! Жизнь прошла не напрасно». Оптимист! А ведь недавно выписался из больницы. Нет, не коронавирус. Сердце напомнило о себе. Лигачеву несколько лет назад операцию сделали. Два клапана заменили, шесть шунтов поставили.

«Чертовски хочется работать!»

Эта фраза на пленуме ЦК - жизненное кредо Лигачева. Гордится, что из глухой сибирской деревушки Дубинкино без блата поступил в Московский авиационный институт. Бесплатно получил высшее образование. Работал инженером на Новосибирском авиазаводе. В начале войны завод выпускал 1 - 2 боевых самолета в сутки. В конце войны - 18. Комсомольский секретарь не побоялся испортить анкету женитьбой на дочери «врага народа» комдива Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938-м по ложному доносу. В семье всегда считали расстрел ошибкой конкретных людей, но не системы. Родился сын Александр, ныне доктор физико-математических наук. Лигачев осваивал целину, строил знаменитый новосибирский Академгородок. Его оценила Москва, перебросив из Сибири в ЦК КПСС. Замзавотделом пропаганды. В 1965-м

Егор и Зинаида Лигачевы с сыном Александром. Новосибирск, 1954 г. Фото: Личный архив

Егор Кузьмич написал новому генсеку Брежневу письмо с просьбой отправить его на живую работу в любую область Союза. Выпал Томск. Эти 17 лет он назовет лучшими в своей жизни. По иронии судьбы они точно совпали с брежневским застоем.

«Какой застой?!» - восклицал Лигачев, рассказывая журналисту, как ударно осваивали они в тайге и болотах месторождения, строили на севере Томской области город нефтяников Стрежевой, тянули нефте- и газопроводы… Ради этой работы он отказался от должности посла на Кубе, затем в Венгрии, Франции. А после развала СССР «Томскнефть» уйдет олигарху Ходорковскому. Но вины и корысти Лигачева в том нет.

После смерти Брежнева новый генсек Андропов заберет Егора Кузьмича в ЦК. Поставит на важнейший организационно-партийный отдел. Перетряхивать засидевшиеся партийные кадры. Западная пресса напишет, что аскет Лигачев прилетел в Москву с одним чемоданом.

Главный борец с пьянством

Начало перестройки в СССР весной 1985 года совпало со знаменитой антиалкогольной кампанией. Главным ее организатором считают Лигачева, второго тогда человека в руководстве страны после генсека. Народная молва связывала введение сухого закона с семейной драмой Горбачевых. Брат Раисы Максимовны сильно пил. Даже в психушку попал по этому делу.

- Я бы не связывал антиалкогольную кампанию с этим фактом, - ответил Лигачев. - Хотя жена очень влияла на генсека, вмешивалась в его дела. Однажды и на меня попыталась надавить, чтобы изменить одно наше решение. Я ей так ответил, что она больше мне никогда не звонила.

- Другая версия: это трезвенник Лигачев уговорил Горбачева ополчиться на алкоголь. Томская область при вас стала зоной трезвости. Перебравшись в Москву, вы, мол, перенесли опыт на всю страну...

- А еще ходили слухи, что я из староверов, поэтому не принимаю вина, табака. Ничего подобного. Отец коммунист, мать православная. Да, я был самым активным проводником сухого закона. Однако начал все Андропов. В 1983 году он создал специальную комиссию Политбюро по борьбе с пьянством. Во главе был Михаил Сергеевич...

- Горбачев?

- Соломенцев. Он возглавлял Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Сам не пил, не курил. Прожил 94 года. Я в ту комиссию не входил. Смерть Андропова отложила начало борьбы. Но Соломенцев подготовил проекты постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. С ними я познакомился в апреле 1985-го, когда сам стал членом Политбюро. А в мае их приняли на заседании Политбюро. Единогласно.

Нашей целью было сбережение народа, повышение физического и нравственного здоровья, работоспособности советского человека, укрепление семьи и безопасности Отечества.

Выпуск водки мы сократили на 40 процентов. Коньяк остался на прежнем уровне - уговорили армянские товарищи. Шампанское даже увеличили на 50 процентов. А помните такое выражение - «бормотуха»?

- Она же червивка, гнилушка, «слезы Мичурина», плодово-выгодное. 92 копейки пол-литра. Сколько ж ее было выпито, Егор Кузьмич, в юности!

- Выпуск плодово-ягодных вин был полностью прекращен! Чего мы добились? Не буду утомлять цифрами и процентами снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний, производственного травматизма, прогулов, преступности. Зато жены, дети во многих семьях увидели своих мужей, отцов трезвыми. Вклады в сберкассах возросли на 45 миллиардов рублей. («Лучше бы тратили, все равно они сгорели при гайдаровской реформе», - вздохнул журналист.)

Но самое главное - это сбережение и приумножение народа, - торжественно повысил голос Лигачев. - В 1986 - 1987 годах население СССР возрастало на 2 миллиона 900 тысяч человек. До того рост был 2 млн 400 тысяч. Плюс полмиллиона в год!

Но со всей ответственностью могу сказать: были и ошибки, недостатки, недочеты. Мы в Политбюро хотели побыстрее избавить народ от векового недуга. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики.

- Поэтому и свернули кампанию?

- Нависла угроза разрушения СССР. Здоровым силам стало не до борьбы с пьянством. Не судите нас.

Ветеран переживает, что не смог помешать Горбачеву и Ельцину ликвидировать СССР. Фото: Юрий АБРАМОЧКИН/РИА Новости

«Борис, ты не прав!»

- Эта ваша фраза с трибуны XIX партконференции, адресованная Ельцину, облетела тогда страну.

- Она имела принципиальное продолжение: «Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!»

- По его инициативе и разрушили СССР в Беловежской Пуще. Но это ж вы вытащили его с Урала в Москву!

- Расскажу, как было дело. Декабрь 1983 года. Звонит из больницы Андропов. «Егор Кузьмич, предлагают Ельцина брать в Москву. Не мог бы ты побывать на Урале, посмотреть на него?» - «Конечно, Юрий Владимирович, могу». 5 дней провел в Свердловске. Ездили с ним с утра до вечера по предприятиям, городам. Все 5 дней тот был абсолютно трезвым! Вернулся, доложил Андропову. Но вскоре генсек скончался. И только через два года Ельцина взяли в ЦК. Завотделом строительства. Хотя обычно с Урала люди приходили сразу секретарями ЦК. Моя работа: «Давайте еще раз посмотрим». Знал уже, что злоупотребляет алкоголем. Потом Ельцина мы поставили вместо Гришина руководить Москвой. Там он начал расправляться с достойными людьми. Мне стало ясно, что это за человек. Но факт есть факт, на каком-то этапе я его активно поддерживал. Искренне.

- Проглядели, товарищ Лигачев?!

- Моя ошибка. Но, когда повел активную борьбу против него, оказался почти в единственном числе. Горбачев действовал по известному правилу «разделяй и властвуй».

«Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!» Егор ЛИГАЧЕВ. Фото: Валентин КУЗЬМИН/ТАСС

«Не по Сеньке шапка»

- Егор Кузьмич, замахиваясь на перестройку, могли вы представить, что она закончится ликвидацией СССР?

- Конечно, нет! Перестройку мы задумывали для улучшения советской системы. Она поддавалась реформированию. Это доказано НЭП, индустриализацией, переходом на военную, затем мирную экономику. Опытом коммунистического Китая. Он становится первой экономикой мира. Однако Горбачев и его новое окружение позже решили разрушить систему. Якобы она не реформируется. Предпосылки к распаду страны создал Горбачев. А непосредственной ликвидацией Союза занялся Ельцин.

- Сознательно или по ошибке?

- Это было перерождение группы руководителей - коммунистов в центре и республиках. Жаждавших личного богатства и безраздельной власти. Они решили разрушить партию и страну, чтобы забрать народное добро в свои руки. Многие стали миллионерами. Сами или их родственники, что одно и то же.

- Как же чекист Андропов не разглядел Горбачева, приблизил к себе? И к Ельцину вас тоже он отправлял.

- Говорить об ушедших людях не очень хочется, извините. В 1989 году Громыко сказал о Горбачеве: «Не по Сеньке шапка государева!» Именно он рекомендовал Горбачева на генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Черненко. И такое мучительное разочарование.

- Как и у вас. Вы были вторым человеком в СССР! В Кремле имели единомышленников. Почему вовремя не отстранили Горбачева?

- В первые годы не очень все было понятно. Кроме того, мы все были очень заняты хозяйством, экономикой… Не имели политического опыта, надо честно сказать. Это потом многим стало ясно, что дело идет к разрушению страны. Я в марте 1990-го отправил Горбачеву письмо: «Партия, Отечество в чрезвычайной опасности. Распад нашей федерации станет потрясением мирового масштаба». Просил созвать чрезвычайный пленум ЦК. Горбачев положил письмо под сукно. А летом убрал меня из Политбюро, ЦК. Я стал «врагом перестройки».

- Да не письма надо было писать, Егор Кузьмич, а страну спасать!

- Я не снимаю с себя моральной ответственности. Но за полтора года до развала страны был полностью лишен рычагов власти. Разрушителям удалось убрать все здоровые силы из руководства.

- Вы же видели, как Горбачев по одному убирал вас. Почему не объединились?

- Признаюсь, были беседы у меня. Заканчивались так: «Спасибо, Егор Кузьмич, за доверие, за такой откровенный разговор, я вас поддерживаю, но я не боец». Так они отвечали.

- Кто?

- Люди, которые рядом со мной были в составе Политбюро. Извини, фамилии называть не буду.

- И много их было, не бойцов?

- Больше, чем нужно.

- И все проиграли.

- Безусловно.

Егор Кузьмич с правнуком Егором Лигачевым. Жизнь продолжается. Фото: Личный архив

ДОСЛОВНО

Последний динозавр социализма

«Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!»

(Егор ЛИГАЧЕВ - публицисту Виталию Коротичу.)