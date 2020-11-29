«Русская ракета» взялась за старое: Даниил Квят стал участником сразу двух аварий

Трудно сказать, кто был больше виноват в этом столкновении, но впереди был Строл, так что Квяту еще во время гонки влепили 10-секундный штраф. Фото: REUTERS

Драматические события разгорелись на первом круге гонок «Формулы 1» в прямом смысле этого слова. Вскоре после старта болид команды Haas Романа Грожана задел машину Даниила Квята и улетел в отбойники. Авто загорелось, к нему с огнетушителями бросились стюарды. Но, слава богу, гонщик сам сумел выбраться из машины, после чего его огнеупорный комбинезон облили пеной.

Водитель медицинской машины, спешивший на место аварии, заявил, что они такого пожара на гонках не видели уже 12 лет. И это просто чудо, что Роман быстро выбрался из кокпита. С слов организаторов, это стало подтверждением того, что все системы, которые были разработаны международной федерацией, сработали так, как надо: Halo (титановая дуга вокруг головы гонщика), барьеры, ремни безопасности.

Водитель медицинской машины, спешивший на место аварии, заявил, что они такого пожара на гонках не видели уже 12 лет. Фото: REUTERS

Гонку остановили на уборку трассы. Грожана на вертолете доставили в больницу. Из множественных повторов стало понятно, что Квят в этой аварии не виноват, а Грожан сам пересек ему траекторию.

Вскоре после старта болид команды Haas Романа Грожана задел машину Даниила Квята и улетел в отбойники. Фото: REUTERS

Через час состоялся рестарт, вскоре после которого Квят… опять попал в аварию. На этот раз клиентом «Русской ракеты», как называли Квята за рисковую манеру вождения, стал Лэнс Строл, чей болид перевернулся. Трудно сказать, кто был больше виноват в этом столкновении, но впереди был Строл, так что Квяту еще во время гонки влепили 10-секундный штраф. Но основные разборки еще впереди.

Гонку остановили на уборку трассы. Фото: REUTERS

Это особенно обидно, потому что у Квята нет команды на будущий год, и, именно сегодня, он мог отличиться. Даниил стартовал с десятого места и вполне мог продвинуться еще дальше, но после двух инцидентов откатился на 14-е место. Впрочем, то, что он не разбил свою машину и смог продолжить гонку, уже можно считать чудом.

В результате Гран-при Бахрейна выиграл британец Льюс Хэмилтон, который еще две недели назад досрочно оформил свой седьмой чемпионский титул. Даниил Квят занял в Бахрейне 11-е место, так что очков не завоевал, но все же финишировал после всех этих приключений.

Кстати, через час после гонки выяснилось, что с Романом Грожаном все более-менее нормально. У него небольшие ожоги запястей и щиколоток, но все остальное не пострадало.

Гран-при Бахрейна

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,254

3. Александер Албон («Ред Булл») — +8,005

4. Ландо Норрис («Макларен») — +11,337

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +11,787

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +11,942

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +19,368

8. Валттери Боттас («Мерседес») — +19,680

9. Эстебан Окон («Рено») — +22,803

10. Шарль Леклер («Феррари») — +1 круг

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг…