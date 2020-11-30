Вкалывает Магадан, отдыхает Дагестан: рейтинг самых работящих и «ленивых» регионов России

Самыми трудолюбивыми оказались жители Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Примерно 17 часов в сутки отдыхают жители Ингушетии, Чечни и Дагестана. Из этого времени 12 часов уходит на сон, еду и уход за собой, остальное - на досуг. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив данные Росстата. Чтобы выяснить, в каких регионах у жителей больше всего времени для сна и отдыха, служба статистики опросила 45 тысяч человек по всей стране.

Первые семь строчек в перечне «самых расслабленных» заняли южные регионы - между республиками Северного Кавказа в списке отдыхает Севастополь. А самыми трудолюбивыми оказались жители Магаданской области и республики Марий Эл - на отдых и развлечения они отводят себе меньше 15 часов в сутки. На еду, сон и гигиену из этого времени уходит 11 часов.

Если говорить про всю страну, то среднестатистический россиянин 8 часов спит, еще три с половиной часа тратит на еду и гигиену. Около 4 часов отводятся на хобби, спорт и развлечения. А все остальное время – то есть чуть меньше восьми с половиной часов – уходят на работу или учебу.

- Много свободного времени у человека может быть как по собственной воле, так и вопреки. Одни умудряются организовать свой рабочий процесс и жизнь так, чтобы оставалось достаточно времени на семью и досуг, другие «отдыхают» вынужденно, поскольку, к примеру, не могут найти работу, - объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Неслучайно в верхней части нашего рейтинга превалируют кавказские регионы с высокой безработицей. В то же время в число наиболее «расслабленных» регионов попала и Москва с ее низкой безработицей и высокими доходами. Применительно к столице такая статистика является позитивной и говорит о том, что многие москвичи способны поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Однако не стоит забывать, что мы говорим о средних цифрах. В реальной жизни один человек может есть, спать и отдыхать за двоих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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