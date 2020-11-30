Собянин: почти половина москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о важности проведения массовой вакцинации граждан для борьбы с вирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проведенные в Москве исследования специалистами по борьбе с коронавирусом и его распространением среди населения показали, что почти половина граждан в столице уже имеет иммунитет к коронавирусу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в теории, именно этим людям, перенесшим covid-19 или согласившимся на добровольную процедуру вакцинации в больницах, больше не грозит инфекция.

- Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ, Т-клеточный иммунитет, антитела. Большое исследование говорит о том, что теоретически половина населения города уже защищены от коронавируса, - сказал Собянин в интервью "России 24" (ВГТРК).

Также мэр столицы отметил, что даже наличие антител у пациента не гарантирует стопроцентную защиту от повторного заболевания без соблюдения рекомендаций. Однако, как добавил Собянин, по-прежнему важно продолжать программу массовой вакцинации, начало которой ожидается в ближайшее время.

Сейчас в Москве в рамках пострегистрационных исследований российской вакциной "Спутник V" привиты уже более 20 тысяч человек. По словам Собянина, все добровольцы "чувствуют себя хорошо, что тоже дополнительный большой плюс для того, чтобы запускать эту вакцину в промышленный оборот".

Кстати, в городе для удобства граждан создана специальная информационная электронная система для свободной записи на вакцинацию.

- Мы на низком старте. Ждем, как из печки пирога, более-менее большие партии вакцины чтобы открыть свободную запись, - добавил мэр.

Сайт kp.ru ранее сообщал как антитела формируют иммунитет. Антитела вырабатываются во время «иммунного ответа» организма на инфекцию. Именно они первыми "узнают" как надо бороться с вирусом. Позже они же обеспечивают защиту от новых атак патогена.

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