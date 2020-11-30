Скандально известная Дженнифер Псаки получила пост пресс-секретаря Байдена

Дженнифер Псаки с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дженнифер Псаки, ставшая известной всему миру благодаря регулярным брифингам для прессы администрации Белого дома и Госдепа во времена Барака Обамы, несколько дней назад вернулась в большую политику.

Избранный президент США Джо Байден назначил ее руководителем группы контроля ключевых назначений в своей будущей администрации.

А сегодня на сайте переходной команды будущего президента США опубликовано сообщение, что после инаугурации Байдена Псаки станет его пресс-секретарем.

- Я горд сообщить о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин, — сказано в заявлении демократа.

Псаки была пресс-секретарем сенатора Барака Обамы, а после его победы на президентских выборах – заместителем его пресс-секретаря. В 2013 году была назначена на должность официального представителя Госдепа и проводила брифинги для прессы.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года покинула госслужбу, став комментатором на телеканале CNN.

В России Псаки была особенно популярна, благодаря тому, что многие российские СМИ неоднократно высказывали сомнения в ее компетентности и объективности.