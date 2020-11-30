Ученые предполагают, что нашли дом Иисуса Христа

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Профессор археологии из Редингского университета (Великобритания) Кен Дарк утверждает: есть все основания полагать, что детство Иисуса Христа прошло в доме, который был обнаружен в конце позапрошлого века под возведенным позднее монастырем в городе Назарет, на территории современного Израиля.

Подобное предположение возникло вскоре после раскопок дома, однако тогда археологи его отвергли, и дальнейшие исследования были остановлены. Дарк все же отправился в Назарет, и сделанная им находка поразила его.

- Я не ставил перед собой задачи найти дом Иисуса, я занимался историей города как центра христианского паломничества в византийскую эпоху. Но меня ожидал невероятный сюрприз, – сообщил ученый.

Свою теорию археолог подтверждает двумя фактами. Во-первых, согласно письменным источником, над домом родителей Иисуса Христа впоследствии была построена церковь Кормления, которая позже стала местом массового поклонения. Дарк убежден, что найденные остатки строения принадлежат именно этому зданию.

Во-вторых, дом, который частично сохранился в крипте церкви, согласно проведенному анализу датируется I веком н.э. Кроме того, он очень искусно врезан в склон холма, что было под силу лишь выдающемуся мастеру, каким по преданиям и был отец Иисуса, Иосиф.

Кен Дарк считает, что наука вряд ли получит стопроцентные доказательства его правоты, но убежден в том, что обнаруженных совпадений вполне достаточно, чтобы подтвердить его предположение.

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