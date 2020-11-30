Новогодние корпоративы звезд: Лолита улетит в Дубаи, а Киркоров споет за 12 миллионов

Выступление Филиппа Киркорова предлагают в новогоднюю ночь за 12,5 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2020-й, давай до свидания: под конец года, перевернувшего нашу жизнь, артисты вовсю планируют новогодние корпоративы. Из-за пандемии петь и плясать в ресторанах разрешено лишь до 23.00, но звезды все равно встретят бой курантов на заказных мероприятиях. Как это будет, kp.ru рассказал российский продюсер Евгений Морозов.

Рестораны сменили банкетные залы

- Несмотря на жалобы о бедственном положении звезд, работа у них будет и 20 декабря, и 25, и в саму новогоднюю ночь. Конечно, меньше, чем раньше, но без дела никто не останется. Мы, организаторы, это знаем на 100%, - говорит наш собеседник. - Основные направления корпоративов - Дубаи, Сочи, Рублевка, Новая Рига, Москва-Сити и столичные банкетные залы. Все это проводится очень секретно, никто вам не скажет ни место, ни фамилию артиста – люди опасаются проверок и даже отмены мероприятий. Ведь так или иначе, все эти праздники будут полулегальными, и всегда есть опасность нарваться на проверку правоохранительных органов. Например, когда в марте был объявлен локдаун, ряд концертных менеджеров продолжали тайно устраивать вечеринки – в итоге были и штрафы, и приводы в полицию.

По словам Морозова, ограничения, которые ввели для ресторанов, никак не коснутся арендованных площадок. Поэтому в Москве и области все банкетные залы уже разобраны.

- Любой конференц-зал или выставочное пространство можно задекорировать под концертную площадку, никаких проблем, - продолжает продюсер. - А можно устроить праздник и у себя дома. У многих состоятельных заказчиков есть лофтовые пространства минимум на 500 «квадратов» - таких домов сотни в Москве и Подмосковье. Если хозяин хочет пригласить друзей на большую вечеринку, где гостей будут развлекать артисты, то кто ему может запретить?

Гонорары выросли вместе с курсом евро

В Новый год-2021, как утверждает эксперт, на корпоративах будут желанны артисты всех мастей. Ведь если раньше конкуренцию им составляли западные звезды, то теперь с закрытыми границами это невозможно.

- Маски, санитайзеры, социальная дистанция – это стандартный набор на новогодних корпоративах. Но есть и еще одна особенность: чтобы сократить риск заражения, артисты будут работать без музыкантов, выходить на сцену по одному – двое под фонограмму «минус один» (с записанной музыкой. - Ред.), - объясняет Евгений Морозов. – При этом на гонорарах это никак не скажется. Вот смотрите: недавно случился конфликт у Стаса Михайлова с его экс-гитаристом. За выступление на частных мероприятиях этот певец никогда не получал меньше 5 – 8 миллионов рублей. А его музыкант, как выяснилось, имел с концерта 15 тысяч. Даже если в коллективе 10 человек, то расходная часть на музыкантов получается 150 тысяч. Для артиста с миллионными гонорарами это незначительные деньги, торговаться за эти гроши никто не будет.

За выступление на частных мероприятиях Стас Михайлов никогда не получал меньше 5 – 8 миллионов рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Таким образом, по словам продюсера, в новогоднюю ночь без заработка останутся только коллективы – «обслуживающий персонал», который звезды не возьмут с собой на корпоративы. В Москве таких музыкантов около 6-7 тысяч человек - гитаристы, клавишники, барабанщики…

- Поэтому все разговоры о бедственном положении - это вранье! – считает Морозов. - Деньги потеряны, это правда. Но у топовых артистов за прошлые годы работы скопился запас финансов на 20 лет вперед – могут жить, ни в чем себе не отказывая. Но признаться в этом решился разве что Филипп Киркоров, все остальные лукавят.

Кроме того, из-за роста курсов валют в Новый год-2021 знаменитости заработают даже больше, чем раньше. Продюсер уверяет: наши звезды никогда не брали оплату в рублях, поэтому гонорары заметно подросли. Например, если годом ранее Григорий Лепс получал 100 тысяч евро, что равнялось 7,2 млн рублей, то сейчас – уже 9 миллионов.

Самый крутой прайс сегодня – у поп-короля.

- Я знаю, что выступление Филиппа Киркорова предлагают в новогоднюю ночь за 12,5 миллионов рублей: он вновь главный герой на нашей эстраде, - уверен Морозов. – Не понимаю, почему все говорят про Моргенштерна? Это не артист, это фейк! Через полтора-два года никто о нем даже не вспомнит. Он не умеет ни петь, ни кукарекать, не знает нотной грамоты и как построить терцию (музыкальный интервал. – Ред.) в музыке. Помните, 10 лет назад все возили в Россию Пэрис Хилтон. Она тоже пела, альбомы выпускала, но это все игрушки. И кто сейчас ее вспомнит?

«Старая гвардия» отсидится дома

Часть звезд в этом году отметит зимние праздники в теплых краях. Например, как стало известно «КП», в Дубаи уже запланирован концерт Лолиты.

- Там нет никаких ограничений. Оплачивайте билеты, улетайте, делайте, что хотите – концерты идут регулярно. В Дубаи, правда, эконом-класс стоит от 250 тысяч рублей, - отмечает наш собеседник. – Но это только для нас дорого в пересчете на рубли, а там все расчеты в долларах, ничего не изменилось. Организация шоу Лолиты под ключ как стоила, так и стоит 150 – 160 тысяч долларов.

В Дубаи уже запланирован концерт Лолиты Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Другое неизменное направление звезд в январские праздники – Сочи. Корпоративы там небольшие - от 20 до 50 человек, но публика важная: «все наши крупные чиновники». Здесь, как и в Москве, заморачиваться с ресторанами никто не будет: организаторы снимут помещение, украсят, вызовут кейтеринг – и все готово.

- Но есть другая проблема: заказчики готовы платить миллионы, но выступать соглашаются далеко не все знаменитости, - констатирует продюсер. - Многие артисты старой гвардии, такие как Александр Серов и Юрий Антонов, в новогоднюю ночь не будут работать. Им это предлагали неоднократно. Но это люди в возрасте, небедные – зачем им рисковать за лишние 150-200 тысяч евро заразиться коронавирусом? И таких сейчас немало, поэтому заполучить желанную звезду удастся далеко не всем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько стоит позвать звезду

Знаменитости озвучили расценки на выступления под бой курантов:

Niletto (настоящее имя - Данил Прытков) – 1,5 миллиона рублей,

Ольга Бузова – 2,5 млн,

«Руки вверх» - 3,5 млн,

Моргенштерн – 4 млн,

Сергей Шнуров – 11,5 млн.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Каждый артист потеряет в декабре от 5 до 80 млн рублей»

- Мы прекрасно видим, кто и сколько работает. Абсолютно все скрыть нельзя, как нельзя и приукрасить. До 80% доходов от корпоративных мероприятий в 2020 году 98% артистов недополучили, - говорит Табриз Шахиди, директор многих топовых звезд и организатор частных мероприятий с ними. - То же самое с декабрем-2020. Ежегодно декабрь в ивент-индустрии является выставкой достижений артистов в течение года. Нынешний не стал исключением: какой год, такой и декабрь.

В зависимости от уровня гонораров и статуса артистов наступающий декабрь каждому из первой сотни рейтинга российской сцены принесет убытков от 5 до 80 млн рублей. При этом топ 50 артистов и ведущих в любом случае отработают свои 2-5 корпоративов в декабре, что позволит компенсировать часть текущих расходов на поддержание коллективов и менеджмента.

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