Лесные пожары в России в среднем тушат за 4 дня

Обновление лесопожарных парков приносит свои плоды в борьбе с лесными пожарами. Фото: rosleshoz.gov

Площадь леса, пройденная огнем с начала этого года, в ноябре составила около 9,3 млн га, сообщили в Рослесхозе. Это почти на 10% меньше, чем было в прошлом году (более 10 млн га). Позитивную динамику объясняют возросшей оперативностью тушения лесных пожаров.

«Если оценивать по объективным космическим данным, средняя за 2020 год продолжительность тушения лесных пожаров составляет 4 дня, - говорит Роман Котельников, ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пирологии» (г. Красноярск). – Среди антилидеров Чукотский автономный округ - 6,4 дня – и Якутия - 6,2. Самые крупные и «долгоиграющие пожары» в зонах контроля часто не вызывают общественного резонанса из-за удаленности территорий, на которых они происходят».

«Главный эффект, на мой взгляд, дало выделение в рамках нацпроекта «Экология» 9 миллиардов рублей на техническое переоснащение соответствующих подразделений», - считает профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Никоноров.

Длительность тушения и масштаб пожара связаны своего рода «обратной связью», замечает член комитета ТПП по природопользованию и экологии Александр Багин.

«Чем дольше пожар продолжается, тем бОльшую территорию он успевает охватить. И наоборот: чем бОльшая площадь охвачена огнём, тем труднее тушить, - поясняет свою мысль Александр Брагин. – В то же время даже крупные пожары в отдаленной местности не привлекают такого пристального внимания СМИ, как довольно ограниченные, но происходящие ближе к человеческим поселениям пожары».

Впрочем, ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии ИЛ СО РАН Александра Волокитина считает «большой удачей», если крупный лесной пожар удается ликвидировать менее чем за три недели. По ее оценкам, средняя продолжительность тушения сейчас – около 20 дней.

Говорить о некоем «стандартном» времени тушения пожара сложно, признается сотрудник «Авиалесоохраны» Анна Барне (Баскакова).

«При тушении необходимо учитывать множество факторов, включая наличие необходимых сил и средств, рельеф местности, погоду, силу ветра и ценность данной природной территории, - указывает Анна. – Иногда относительно небольшой и, казалось бы, несложный пожар бывает потушить очень сложно. Например, в Якутии нередка ситуация, когда пожар «прячется» под камнями, уходя глубоко в мох и впоследствии возобновляется тогда, когда, казалось бы, уже предприняты все меры к его тушению. Бывает и так, что пожар, который выглядит очень страшно, наоборот, легко поддается тушению. В целом тушение пожара может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев. В последнем случае, если пожар крупный, то его «делят» на части и за тушение каждой части отвечает отдельная группа, все они координируются друг с другом», - поясняет эксперт.