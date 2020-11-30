Когда коллективный иммунитет остановит пандемию и какой будет "третья волна" коронавируса

Санкт-Петербург. Медицинский работник делает компьютерную томографию (КТ) пациенту в Александровской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 50% жителей Москвы имеют иммунитет к ковиду, об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24». Летом этого года звучала цифра в 60 процентов, в то же время согласно данным Роспотребнадзора за октябрь иммунитетом к COVID-19 обладали только 20% москвичей. Так сколько же людей на самом деле переболели коронавирусом и насколько мы близки к коллективному иммунитету? Об этом kp.ru спросила у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

По мнению эксперта, причина разброса в цифрах в том, что эпидемиологические исследования проведены недостаточно качественно. Яркий пример это озвученные Роспотребнадзором в ноябре данные по иммунитету к ковиду: в Красноярском крае этот показатель составил 65%, а в Краснодарском - всего 10%.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Почему это происходит? Эксперт отмечает две основные причины. Во-первых, не соблюдается главное условие - чтобы отбор людей в такое эпидемиологическое исследование был случайным.

- Есть специальные методологические подходы, чтобы получить реальную картину, но всегда возникает соблазн пойти более легким путем, - говорит Николай Крючков. - К примеру, в исследование попадают только те люди, к которым есть доступ, например, прикрепленные к каким-то конкретным поликлиникам. Как правило, такие более легкие пути получения данных приводят к очень серьезному их искажению. Во-вторых, если в исследовании применяются разные тест-системы, то это тоже будет влиять на результат. Вот и получается, что это не научное исследование, а некая «сборная солянка», из которой очень сложно понять реальную картину.

- Если бы обеспечивались стандарты исследований и случайная выборка испытуемых, я уверен, нельзя было бы говорить об иммунитете в 50% ни для одного из регионов России, - продолжает Николай Крючков. - Косвенно о том, какой «уровень иммунитета» сейчас в Москве, можно судить, если сравнить показатели крупнейших европейских городов и городов США. Это диапазон от 12 до 25 процентов. Но на самом деле точного значения мы не знаем, потому что полноценных исследований коллективного иммунитета в Москве пока не проводилось.

- Для того, чтобы эпидемия прекратилась, нужно чтобы иммунитет сформировался у 65 – 70 процентов популяции. Если в России, согласно переписи, сейчас живет около 147 миллионов человек, то 96 миллионов должны будут переболеть или провакцинироваться для того, чтобы мы могли говорить о том, что эпидемия COVID-19 под контролем, - поясняет эксперт.

Если следовать этой логике, то коллективного иммунитета удастся достигнуть к весне 2022 года, но при условии, что никаких жестких карантинов не будет, ограничения останутся на нынешнем уровне.

Для остановки эпидемии нужно чтобы иммунитет сформировался у 65 – 70 % населения. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Но это плохой вариант, - говорит Николай Крючков, - потому что уже сейчас от ковида много смертей, а будет еще больше. В этом году прогнозируемая избыточная смертность будет в районе плюс 320 000 смертей. Это очень много.

Вакцинация, скорее всего, начнет играть свою роль в сдерживании эпидемии только с осени 2021 года, когда можно будет широко развернуть производство наиболее перспективных на данный момент вакцин. Это и «Спутник V» (ожидается производство 70 – 80 миллионов. доз за 2021 год), «ЭпиВакКорона» (около 5 миллионов в год), вакцина из Китая, плюс вакцина компании AstraZeneca, поставки которой также планируются в Россию. И, конечно, в идеале должна появиться новая вакцина, значительно более простая и малозатратная в производстве или в логистике.

- По моим прогнозам, «третья» волна заболеваемости с осени 2021 года будет более мягкой, если учесть сколько переболевших и провакцинированных к тому времени появится. Это все равно еще будет эпидемия, но с меньшими цифрами по заболеваемости и смертности, с более легкой и контролируемой инфекцией. Поэтому сейчас на коллективный иммунитет надеяться особо не стоит, а противоэпидемические меры (маски, социальная дистанция, санитайзеры для рук) нужно неустанно применять.

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