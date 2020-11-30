Работа на удаленке или цифровой детокс: регионы России, где не стоит рассчитывать на wifi в отелях

Для удаленной работы необходим хороший интернет. Фото: Shutterstock

- Компании переводят сотрудников на удаленную работу, а те, в свою очередь, теперь могут работать из любой удобной локации, - прокомментировал "КП" Тарас Демура , генеральный директор TUI Россия. - Работа с ноутбуком на берегу моря или в горах становится новой реальностью. Все чаще туристы, уехав в отпуск, продлевают свое пребывание еще на пару недель, так как нет необходимости возвращаться в офис. Отправляясь в деловую поездку, представители бизнеса берут с собой семью, чтобы после выполнения поставленных задач провести время уже как туристы.

- Этот тренд объединяет в себе два направления. Первый — bleisure (совмещение командировки и небольшого отпуска, от английских слов business и leisure). Это значит, что к времени деловой поездки «приплюсовываются» дни для отдыха. Популярность командировок такого типа растет быстрыми темпами - на 20% в год. Второй аспект связан с тем, что больше полугода мы работали удалённо или частично удалённо. Многие перебрались на дачи и в загородные дома, а кто-то и вовсе отправился ближе к морю или в другие города. Вынужденный переход на удалёнку показал, что работать можно из любой точки мира, не теряя при этом эффективности и продуктивности, - согласен Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Для удаленной работы необходим хороший интернет. И наоборот - если хочется полностью отключиться от работы (а с удаленкой это стало сложнее: открыл ноутбук, и ты считай в офисе), есть смысл устроить себе цифровой детокс и полностью отключиться от сети.

В обоих случаях поможет новый рейтинг, составленный сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты нашли регионы России, где в отелях и другом жилье для туристов wi-fi имеется далеко не всегда. Если интернет вам непременно нужен, продумывайте другие варианты выйти в сеть. А если хочется как раз отключиться - вам сюда.

Иркутская область — 64% отелей предлагают wi-fi, то есть всего лишь чуть больше половины.

Красноярский край - 67% средств размещения дают доступ в сеть.

Тюменская область - 68%

Самарская область - 70%

Белгородская область - 71%

Нижегородская область - 71%

Свердловская область - 72%

Татарстан - 72%

Волгоградская область - 72%

Новосибирская область - 73%

Краснодарский край - 73%

Ленинградская область - 74%

Кемеровская области - 74%

Алтайский край - 75%

Башкортостан - 75%

Ханты-Мансийский автономный округ - 75%

Ростовская область — 76%.