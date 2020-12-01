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Оскандалившийся Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на "Голубых огоньках"

Артист, которого зрители не захотели видеть в эфире, повысил расценки за корпоративы
Елена ПЕТРОВА
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Певец вроде как хотел обратить внимание на проблемы развлекательной индустрии, но сделал это странным образом

Певец вроде как хотел обратить внимание на проблемы развлекательной индустрии, но сделал это странным образом

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавний призыв Валерия Меладзе "потушить огоньки" не остался незамеченным зрителем. Певец вроде как хотел обратить внимание на проблемы развлекательной индустрии, но сделал это странным образом: призвал коллег-артистов отказаться от участия в праздничных программах. Мол, зрители включат телевизор - а "огонька"-то нет.

- Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев, - написал Меладзе в Инстаграме.

Такой расклад, крайними в котором почему-то оказались зрители, их, похоже, сильно задел. Согласно опросу "Кого бы вы не хотели видеть на Голубом огоньке?" на одном из популярных сайтов, лидирующую позицию в антирейтинге занял именно "бунтарь" Валерий Меладзе (См. "КСТАТИ"). Народную любовь подкосило не только скандальное заявление, но и попытка певца замять конфликт: не получив поддержки от коллег, Меладзе поспешил забрать свои слова обратно и таким образом окончательно подорвал к себе доверие.

Между тем, заявивший о финансовых трудностях Валерий Меладзе - человек далеко не бедный даже в отсутствии гастрольного "чеса": выручают корпоративы.

- Заказать Меладзе на частное мероприятие сейчас стоит 80 тысяч евро (более 7,3 млн рублей. - Ред.). Да, в последнее время расценки выросли, в том числе и у Валерия: это связано и с дефицитом заказников, и с боязнью артистов заразиться коронавирусом, - рассказал kp.ru организатор мероприятий со звездами. - Но тем не менее, спрос на Меладзе есть, в ближайшее время запланировано несколько выступлений.

- Валерий Меладзе всегда был дорогим артистом, - уверен звездный промоутер Сергей Лавров. - Его гонорар за мероприятия никогда не был меньше 50 тысяч долларов. И даже на кассовых концертах он зарабатывал больше других звезд: когда все собирали по 1 миллиону рублей за концерт, он получал 2 миллиона. В прошлом году с гастролей не вылазил, собирал залы. Но сейчас, понятное дело, туров нет.

Кроме того, СМИ выяснили, чем владеет "обедневший" в коронакризис исполнитель. У Меладзе есть дом на Рублевке, чья стоимость изначально оценивалась в 2,5 миллиона долларов, а сейчас многократно возросла. В 2010 году певец приобрел роскошный особняк в "подмосковной Венеции" - элитном поселке Millennium Park: цена такой недвижимости - около 600 миллионов рублей.

Также в собственности певца имеется и коммерческая недвижимость, в том числе торговый центр, площади которого сдаются в аренду. Как следует из финансовой отчетности предпринимателя Меладзе, только по документам он получает 14 миллионов рублей в год чистой прибыли от арендаторов.

КСТАТИ

Топ-5 самых нежелательных звезд на "огоньках"

1. Валерий Меладзе

2. Ольга Бузова

3. Моргенштерн

4. Филипп Киркоров и Николай Басков

5. Алла Пугачева.

Шоу-бизнесЗвезды: деньгиВалерий Меладзе: досье KP.RU

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