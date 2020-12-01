Павел Крашенинников: Госчиновникам с двойным гражданством и счетами за границей придётся искать другую работу

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- Павел Владимирович, накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает запрет для госслужащих федерального, муниципального уровня иметь двойное гражданство, а также - вид на жительство. Я правильно понимаю?

- Да, правильно. У нас продолжается работа по приведению российского законодательства в соответствие с Конституцией. И вчера (в понедельник, 30 ноября. - А.Г.) президент внес блок поправок.

- А если более конкретно?

- Там поправки в самые разные законы – о госслужбе, о статусе военнослужащих.

Есть отдельная поправка в Трудовой кодекс, где как раз говорится о запретах лицам, имеющим двойное гражданство, либо - вид на жительство, либо - счета, финансовые активы за рубежом, - занимать целый ряд должностей, которые связаны, в том числе, с гостайной, с должностью госслужащего - и федерального уровня, и муниципального

И все это направлено на защиту государства, его суверенитета.

С одной стороны, мы охраняем государство, с другой - тех граждан, которые собираются сделать карьеру государственного, военного служащего. Чтобы они понимали, что это несовместимые вещи – например, иметь два гражданства. И чтобы, если кто-то хочет такую карьеру делать, заранее знали, что есть вот такие положения, такие запреты.

Мне кажется, это такая правильная и логичная вещь...

Мы эти требования уже установили в Законе о правительстве, мы это предусмотрели по отношению к силовикам, к судьям. Вот такая системная работа у нас продолжается...

- Не получится ли так, что среди депутатов, допустим, которым придется голосовать по поправкам, пока еще остались те, у кого и двойное гражданство, и счета за границей, и они просто проголосуют против? Может такое быть?

- Но мы же уже эти вопросы в других актах решаем. И, если все-таки найдутся граждане, у которых такие счета или двойное гражданство, то, конечно, они будут вынуждены уйти с этой работы, в том числе из Совета Федерации, из Госдумы.

Но, вы знаете, все-таки у нас еще до принятия поправок в Конституцию, в антикоррупционном законодательстве, по поводу депутатов и сенаторов были такие положения, требования. Мне сложно сказать, есть ли такие или нет (которые не «вписываются» в обновлённое законодательство. - А. Г.), слухи разные ходят, но, мне кажется, вряд ли среди парламентариев остались те, у кого гражданство - двойное, а за границей есть счета.

Я точно знаю, что, допустим, лет 10 назад у нас такие граждане были, и они, собственно говоря, не скрывали это. Но сейчас, я думаю, фильтр законодательный достаточно сильный. Мне кажется, если это выяснится, то, конечно, человеку придется уйти.

- Но голосовать против они вряд ли будут?

- Я не знаю, кто как будет голосовать, у кого какие причины. Но не думаю, что эти вопросы так уж сильно связаны.

- А когда все эти поправки будут приняты, и когда они заработают?

- Вот сейчас будем думать: отдельно рассматривать эти законы или пакетно. Внесены они пакетно, это точно.

- Ну, и надо тогда рассматривать пакетно.

- Будем смотреть... Скоро у меня совещание будет именно по этим вопросам.

- Желаем вам плодотворной работы.

- Спасибо, Александр.

- И здоровья, конечно.

- Да, и здоровья всем читателям и слушателям «Комсомольской правды».