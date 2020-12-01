Последний ключевой штат отдал победу Байдену

Последним из ключевых штатов, в которых шел пересчет голосов, стал официально объявивший о победе на выборах президента США демократа Джо Байдена Висконсин. Фото: REUTERS

Последним из ключевых штатов, в которых шел пересчет голосов, стал официально объявивший о победе на выборах президента США демократа Джо Байдена Висконсин.

Губернатор Висконсина Тони Эверс подписал документ об утверждении списка членов Коллегии выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис.

Команда Трампа вложила более $3 миллионов для организации пересчета голосов в двух округах Висконсина, но в результате позиция Байдена лишь упрочилась.

«Нет никаких оснований утверждать, что имело место широко распространенное мошенничество, которое могло бы повлиять на результаты выборов», – прокомментировал ситуацию генеральный прокурор штата Висконсин Джош Каул.

Ранее известия об официальном подтверждении победы Байдена в президентской гонке поступили из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании. Таким образом, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает 304 голосов выборщиков, а действующий президент США республиканец Дональд Трамп – 232.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 голосов. Заседание выборщиков пройдет 14 февраля, на нем будет формально избран новый глава Белого дома. Инаугурация президента по традиции назначена на 20 января.

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