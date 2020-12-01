Юнна Мориц: А русофобского майдана в России нет, его не жди

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- ...Юнна Петровна! Меня зацепило ваше стихотворение: «…А русофобского майдана в России нет, его не жди». Почему России это не грозит? Почему, несмотря на попытки некоторых, мы все-таки трезво смотрим на такие вещи?

- Ну, ведь исторический опыт есть у нас. Видели, что такое майдан в Украине, видим, что происходит в Белоруссии, как диктуют с Запада методы развала страны, методы развала экономики, видим, во что это выливается потом. Опыт исторический, опыт. Это великая вещь.

- А почему их «диктовка» не доходит до России, что, ее на границе не пускают, что ли?

- Доходит «диктовка» до России, и огромное количество «диктовок» дошло. И есть немалое число охотников под эту «диктовку» учинять всякие беспорядки, мягко говоря, если можно назвать беспорядками то, что произошло на Украине, и то, что происходит в Белоруссии. Это же не просто беспорядки, это - прицельные столкновения с полицией, это - прицельный поход на конфронтацию, которая должна довести страну до коллапса экономического, до коллапса промышленных предприятий. Чтобы нечем было платить зарплату, чтобы прекратилась экономическая жизнь страны, чтобы люди возненавидели друг друга, чтобы они вцепились друг другу в глотки. А, спустя два-три года, кричали: как же это так могло произойти, мы же шли совсем за другим?

- У меня вот какая догадка... Эти «диктовки» до нас не дойдут, потому что они доходили в 1990-х, когда строили - на полном серьезе - «бандитский капитализм». И вот это противоядие, эта прививка против «диктовок», она у нас осталась?

- Я думаю, что зрелище «бандитского капитализма», оно отсутствует, например, в Белоруссии. Там нет никакого бандитского капитализма, там нет никаких олигархов. Однако, все равно Запад нацелен на разрушение государства, на вторжение в эту страну силами людей, которые действуют по методичкам Шарпа. Обшарпанные мозги…

СПРАВКА «КП»

Джин Шарп - общественный деятель США, известный своими книгами по методам ненасильственной борьбы с «авторитарными режимами», которые используются во всём мире как один из инструментов «мягкой силы». Идеолог «цветных революций», впервые опробованных при отделении Прибалтики от СССР в 1991 г.

- Разве то, что мы пережили, не поможет сейчас не воспринимать «диктовки»?

- Нет, нам это не поможет. Нам поможет то, что мы видим, что творится на Украине, что творится в Белоруссии, что произошло в Армении...

Понимаешь ли, Саша...

Наш народ никогда не будет приветствовать вот эту всякую смуту, которая кончается кровью, стрельбой, убиением людей. Наш народ не хочет гражданской войны ни под каким видом. Кроме того, оппозиция, способная устроить у нас все это безобразие, - она ни внешне, ни внутренне не вызывает ни малейшей симпатии у народа, а, наоборот, вызывает отвращение.

- Спасибо! А теперь - стихи...

* * *

Страна Советов, если б не было её,

Давно бы вас живьём спалило гитлерьё, –

И русофобщина Глюксманна и Леви

Их не спасла бы, утонули бы в крови,

Была которая гестаповским утробам

Так ненавистна, как Россия – русофобам!

Не будь России, вас бы не было, однако, –

На сталинградстве спёкся гитлеряка.

Но гитлерячески Россию ненавидя,

Сегодня в жуткой на неё обиде –

За то, что русофобского майдана

В России нет, где мог бы на трибуне

Стоять паршивец русофобский постоянно,

Свои разбрызгивая бешеные слюни!

Таких слюней теперь в России – пруд пруди,

Но русофобского майдана здесь не жди,

И русофобщина Глюксманна и Леви

Здесь не дождётся киевской любви,

Где скачут с песней "москаляку – на гиляку",

Героем называя гитлеряку!

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