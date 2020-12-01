Кто такой Никита Мазепин, который будет выступать в «Формуле 1»

Во вторник, 1 декабря, российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что подписал контракт с командой «Формулы 1» «Haas». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 декабря, российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что подписал контракт с командой «Формулы 1» «Haas».

"Я рад объявить, что буду выступать за @haasf1team в "Формуле-1", - написал Никита у себя в Инстаграм, а потом признался, что это было мечтой все его жизни.

Таким образом, Мазепин стал четвертым российским гонщиком, выступавшем в королевских гонках. Первым был Витали Петров, пару лет назад на трассах сверкнул Сергей Сироткин, а сейчас в «Формуле 1» выступает Даниил Квят.

Но сам Квят недавно говорил, что у него нет контракта на новый сезон и он вряд ли останется в «Формуле 1» на будущий год. И вот ему как-бы нашлась замена, хотя Мазепин и будет представлять совсем другую команду – не «Альфа Таури», а «Хаас».

Кто же такой Никита Мазепин? Сын известного бизнесмена, главного владельца Объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Впрочем, 21-летний гонщик уже прошел отличную школу младшими «Формулами». В этом сезоне Никита даже победил на одном из этапов «Формулы 2» и трижды поднимался на подиум, что говорит о том, что он созрел и для Больших гонок.

Впрочем, его будущая команда «Хаас» звезд с неба не хватает. Эта американская конюшня тесно сотрудничает с «Феррари» и использует ее двигатели. Но и сама «Феррари» в этом году провалилась, так что ждать успехов от ее «дочки» не приходится. Тем ни менее, шанс прибиться в элиту мирового автоспорта у Никиты Мазепина есть. Пожелаем ему удачи!