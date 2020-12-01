Ученые призвали к консолидации лесных институтов для борьбы с лесными пожарами

Необходима разработка новой концепции организации и ведения лесного хозяйства, охраны и сбережения лесного богатства России. Фото: rosleshoz.gov.ru

Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александра Волокитина.

«Не всегда оптимально тратить огромные средства на БЕ-200. Бывает, разумнее правильно организовать остановку пожара растительности имеющимися силами, - объясняет свою точку зрения Александра Волокитина. – Требуется создание системы прогноза возникновения и поведения пожаров растительности по примеру того, как это сделано в ряде стран. В Институте леса СО РАН создан прообраз подобной системы на примере наиболее «горимого» Красноярского Приангарья. Но внедрение и распространение имеющегося опыта тормозится из-за ведомственной разобщённости лесных институтов, отсутствия средств у академических институтов на опытно-производственную проверку разработок, без которой невозможно внедрение».

Однако без восстановления лесной охраны в прежнем виде защитить лесной фонд в том числе от пожаров не удастся, говорит завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.

«Финансирование мероприятий по предупреждению лесных пожаров позволит, не только сберечь, но и приумножить природные богатства, а следовательно, поднять уровень жизнеобеспечения и благосостояния народов России. С целью сбережения лесных богатств, а также динамичного развития лесной отрасли, структурообразующей во многих регионах РФ, необходимо воссоздать организационную структуру и численность лесной охраны. Вероятно, необходима разработка новой концепции организации и ведения лесного хозяйства, охраны и сбережения лесного богатства России. Иначе все потеряем в результате крупных не контролируемых пожаров, беззаконных рубок и отсутствия системы ведения лесного хозяйства», - полагает эксперт.

По данным Рослесхоза, площадь леса, пройденная пожарами с начала 2020 года, сейчас составляет 9,3 млн га. В прошлом году в этих же датах она превышала 10 млн га. Позитивной динамики удалось достичь за счет повышения оперативности тушения. Средняя площадь одного пожара в этом году около 151 га, то есть на 29% меньше, чем в 2019 году.