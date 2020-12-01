СК России: "Высказывания Навального следствие не заинтересовали"

Алексей Навальный Фото: REUTERS

Блогер Алексей Навальный все меньше становится интересен российским СМИ. Да и германским тоже. И друзья Навального решили этот интерес немного подогреть. И почти получилось. Но тут вмешался и все испортил Следственный комитет России.

- Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства.

В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, во вторник ряд СМИ заявило о том, что следствие начало проверку на экстремизм высказываний российского блогера Алексея Навального, которые он себе позволил в эфире радио "Эхо Москвы" еще в апреле этого года. При этом СМИ ссылались на источник в правоохранительных органах.