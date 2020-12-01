Марина, не уезжай! Победившая на выборах сельская уборщица разбогатела

Марине хочется стать настоящим народным героем, просто обустроить свое любимое село Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сказка о русской (в США ее считают американской) мечте на современный лад расцветает в богом забытом костромском поселении Повалихино.

Там домохозяйка Марина Удгодская этой осенью нечаянно выиграла выборы у главы поселения. Он ее сначала нанял мыть полы в своем кабинете, а потом попросил побыть техническим кандидатом. А она его возьми и свергни...

После триумфальной победы уборщицы, которую освещала даже английская Би-Би-Си, новости из Повалихино теперь приходят регулярно. О прибытии в село вертолета Собчак (которую бдительные селяне заподозрили в распространении ковида!). О несостоявшейся отставке Удгодской. О расчувствовавшихся столичных бизнесменах, присылающих теперь деревне русской Золушки подарки. (обо всем этом «КП» - чем мы хуже Би-Би-Си? Мы лучше! - писала регулярно и добросовестно)

И вот очередная новость — Удгодская волшебно ... разбогатела.

По местным, разумеется, меркам.

Когда-то она убиралась в сельсовете за 3 тысячи рублей, а теперь на зависть всей деревне получает сразу 30. Что вызывает у электората в Повалихино не только понимание и радость, но и глухое раздражение — Маринке? Да за што!

Тем более, что и это еще не все. Партия пенсионеров России объявила о планах выдвинуть мэра-уборщицу в… Госдуму. Видимо, чтоб картинка: вхождение простого русского человека из глубинки во власть — была бы еще эффектнее.

Хотя тут «народной главе» похоже правильнее остаться в родном селе, потому как московские политики славны хорошим аппетитом - они сожрали в полит-играх много хороших, искренних людей, запользовали и затаскали по бесконечным «Пусть говорят».

А Марине хочется стать настоящим народным героем, просто обустроить свое любимое село — чтоб оно было источником только хороших новостей. Должно же быть в России такое. Не про одну Собчак и ковид. А про костромские леса (а вот пусть поляки почитают), про плотину через речку Вочу, которую селяне давно ждут, но денег на нее все нет (крымчане оценят), про дорогу до Чухломы (как тебе такое, Маск?), про урожай грибов (что там у вас сейчас в московских ресторанах подают?) и Повалихинскую кадриль в сельском клубе (Большой театр, не завидуй, а пригласи на гастроль).

Вообще, уборщица Марина, победив на выборах, уже сделала свое село знаменитым на весь мир (ну, раз Би-Би-Си отсюда не вылезает). А уедет в Москву — и забудет страна, что есть у нее не только Садовое кольцо, Карабах, Сирия и прочие геополитические интересы, но и русское Повалихино.

Марина, не уезжай!

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