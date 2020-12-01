Университетские субботы РГСУ собрали тысячи зрителей

Уже больше пяти лет Российский государственный социальный университет участвует в проекте Департамента образования Москвы «Университетские субботы». Фото: пресс-служба РГСУ.

Уже больше пяти лет Российский государственный социальный университет участвует в проекте Департамента образования Москвы «Университетские субботы». За это время субботние уроки превратились в добрую традицию: каждые выходные преподаватели вуза проводят для столичных школьников и студентов колледжей открытые лекции, мастер-классы и тренинги. Проект РГСУ «Хочу все знать!» охватывает самые широкие темы — от истории и математики, экономики и обществознания до спорта и искусства.

Преподаватели стараются не просто дать ребятам новые знания по какому-то конкретному предмету, но и заинтересовать их различными научными направлениями. Главная цель проекта — помочь школьникам определиться с выбором будущей профессией и дальнейшим образованием, выявить и поддержать одаренных детей, а так же расширить кругозор учащихся.

"Университетские субботы" уже стали доброй традицией.

В этом году проект вышел на новый уровень: из-за пандемии коронавируса большая часть занятий проводилась в формате онлайн. С января «Университетские субботы» стартовали в аудиториях вуза. Но у же в марте, когда из-за COVID-19 были приняты ограничительные меры, субботние занятия перешли в виртуальный формат. Это позволило значительно расширить аудиторию слушателей и применить нетрадиционные образовательные формы. Лекторам и слушателям пришлось осваивать новые визуальные и технические средства. Преподаватели, школьники, родители и студенты довольно быстро освоили платформы Skype и Zoom, так что все запланированные лекции удалось провести в срок и собрать еще большее количество слушателей.

Преподаватели РГСУ стараются выбирать для своих лекций самые интересные и неожиданные темы. Так, наибольшей популярностью в этом году пользовались субботы «Играем на бирже», «Целительная сила любви», «Креативное управление мероприятием», «Ты – юрист», «Россия и Запад в диалоге». Эти лекции собрали максимальное количество просмотров и большое число откликов как от школьников, так и от родителей. Дети с удовольствием принимали участие в дискуссиях и играх, регистрируясь на несколько мероприятий сразу. Для самых активных участников «Университетских суббот» были предусмотрены онлайн-сертификаты и благодарности за участие.

Несмотря на все трудности, проект «Университетские субботы» РГСУ в этом году получился насыщенным и ярким. Его организаторы обещают, чтоб следующий 2021-й год будет не менее интересным. Пока что занятия по субботам продолжатся в онлайн-формате.