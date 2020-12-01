Округляйте чек в такси и помогайте людям с инвалидностью: Яндекс Go вводит новую опцию пожертвований через приложение

С 1 декабря в приложении Яндекс Go появилась опция округления стоимости заказа. Пассажиры смогут немного «переплачивать» в пользу фонда благотворительного проекта «Помощь рядом». Разница в стоимости поездки будет идти на оплату такси для маломобильных россиян.

КАК ПРОИСХОДИТ ОКРУГЛЕНИЕ

Чтобы округлить сумму, не нужно вводить никаких дополнительных данных или регистрироваться на сайтах фондов. Все, что нужно — обновить приложение Яндекс Go до последней версии, опция округления доступна именно в ней. Расплачиваясь картой в такси, вы сможете округлить сумму до числа, кратного десяти: с 321 до 330 рублей, или с 427 до 430.

Сумма, которую вы оставите сверх основной, будет удвоена компанией и отправлена на специальный счет. Если сумма и так заканчивается на ноль, то никаких автоматических списаний не будет. Выключить округление в приложении можно в любой момент.

- Я всегда оставляю в такси и в кафе чаевые, почему бы не сделать доброе дело и не помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Те же пять или семь рублей никому особой погоды не сделают. Но если все пассажиры такси хоть по чуть-чуть будут округлять стоимость поездки, все вместе мы сможем помочь приличной суммой, причем незаметно для себя и семейного бюджета, - считает жительница Санкт-Петербурга Наталья Потапова.

Пожертвования пойдут на оплату поездок подопечным благотворительных фондов: «Галчонок», «Дом с маяком», «ОРБИ», «Перспективы», «Подарок ангелу», «Спина бифида» и «Хрупкие люди». Им «Яндекс» помогает в рамках проекта «Помощь рядом». Для подопечных фондов поездка на такси часто становится единственным удобным способом добраться до места процедур, на культурное мероприятие или по делам. Если же вы хотите помогать маломобильным людям чаще, на официальном сайте проекта «Помощь рядом» можно оформить регулярное пожертвование на более значительную сумму.