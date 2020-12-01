Оставил в наследство лишь долги: на заброшенной могиле Владимира Шаинского снесли оградку

Владимир Шаинский Фото: Мила СТРИЖ

Владимир Шаинский нашел свой последний приют на Троекуровском кладбище 22 января 2018 года. В день похорон могила знаменитого композитора, который скончался в 92 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, утопала в цветах. На погосте установили портрет Владимира Яковлевича. А вскоре после траурной церемонии появилась и оградка. Однако на днях стало известно, что ее снесли, а место захоронения засыпали песком.

В середине ноября в прессу просочились фотографии с могилы Владимира Шаинского. Многие тогда обратили внимание на запущенный вид захоронения. Могила знаменитого композитора заросла бурьяном, а фото усопшего выцвело. Не было на могиле ни креста, ни памятника.

Общественность пристыдила родню Владимира Яковлевича. Мол, "лежит словно бомж". Первым оправдывался продюсер Андрей Удалов. Он заявил, что постоянно посещает погост вместе с сыном Шаинского. "Мы со Славой регулярно ездим. Сейчас сезон дождей, а после мы заменим фотографию Владимира Яковлевича. Вообще фото мы регулярно меняем. Но сами понимаете, портрет бумажный, долго стоять не может. Вот это заявление по поводу креста. Мол, даже креста на могиле Шаинского нет. Владимир Яковлевич, между прочим, был евреем, похоронен по еврейским обычаям", - заявил Удалов.

Фото: Алёна Нестерова/"Экспресс газета"

Продюсер пообещал, что памятник обязательно поставят. Уже готовы эскизы монумента. Вот только денег нет. Будут собирать всем миром - на лето 2021 года запланирован большой концерт памяти Владимира Яковлевича.

"Речь о Троекуровском кладбище, на котором существуют определенные стандарты. Во всяком случае в той мемориальной его части, где расположена могила Шаинского. Там не может стоять просто крест или обычный камень. Мы хотим поставить отцу достойный памятник, который, к сожалению, стоит больших денег", - делился планами сын музыканта.

Речь идет о нескольких миллионах рублей. При этом на Троекуровском кладбище не допускают посторонних архитекторов - разрешают работать там только своим специалистам.

Фото: Алёна Нестерова/"Экспресс газета"

Вячеслав Шаинский также признавался, что у семьи сейчас финансовые трудности, пришлось даже продать московскую квартиру. По словам родных, композитор оставил семье в наследство лишь долги, передает "Экспресс газета". Более того, сам Вячеслав сейчас сидит без работы. Да еще объявился старший наследник, проживающий в Израиле. Иосиф появился на похоронах отца и якобы потребовал наследство.

Сейчас на могиле Шаинского по-прежнему та самая выцветшая фотография. Более того, место захоронения Владимира Яковлевича полностью засыпали песком, снесли оградку и поставили вазон для цветов, где тоскливо торчат четыре гвоздики.

Фото: Алёна Нестерова/"Экспресс газета"

Напомним, Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года на 93-м году жизни в хосписе в Сан-Диего. Знаменитый композитор долгое время боролся с раком мочевого пузыря, перенес несколько тяжелых операций. Изначально сообщалось о желании семьи похоронить музыканта в США. Но позднее планы родни поменялись. Прощание и гражданская панихида с автором хитов "А он мне нравится", "На дальней станции сойду", "Не плачь, девчонка", "Чунга-чанга"состоялись в Московском доме композиторов 22 января 2018 года. В тот же день Шаинский был похоронен на Троекуровском кладбище на участке №21.