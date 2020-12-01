"Локомотив" дома играл против австрийского "Ред Булл Зальцбург". Фото: REUTERS

В первый день зимы 2020 года "Локомотиву" предстоял самый важный матч осени в еврокубках. После двух хороших встреч с "Атлетико" и двух очков в битве с испанским грандом команде Марко Николича предстояло сыграть с австрийским "Ред Булл Зальцбург". Клубы играли между собой в Австрии в первом туре и тогда встреча завершилась вничью 2:2. К очному поединку "Локомотив" подошел с 3 очками в активе, а у соперника был только балл - они-то играли два спаренных матча против мюнхенской "Баварии".

С первых минут матча "Зальцбург" был активнее и удачливей у ворот соперников. Фото: REUTERS

Примерно за сутки до матча поползли неприятные слухи и новости - будто бы в "Локомотиве" есть подозрительные тесты на коронавирус у некоторых лидеров. А перед важной игрой такие вести - всегда минус. И за час до игры в Черкизово официально было объявлено - Гжегош Крыховяк и Даниил Куликов не сыграют с австрийцами из-за тестов на коронавирус. И потеря этих игроков болезненно сказалась на игре "Локомотива".

Немец Мергим Бериша - автор двух голов в ворота "Локомотива" в 1 тайме. Фото: REUTERS

Постепенно, мало-по-малу, "Ред Булл" обозначил в матче, что он - главный. И сначала забил один гол, но его не засчитали. А затем на 28-й минуте немец Бериша отличился-таки, поразив ворота Гильерме... Повисла пауза в Черкизово и надежда на то, что система ВАР отменит гол. Но нет - "Локомотив" пропустил, 0-1, и надо было отыгрываться.

Когда казалось, что в конце первого тайма после резвой пятиминутки "Локомотива" у ворот "Зальцбурга" забрезжила надежда, то все рухнуло за секунду. Тот же Бериша, убежав в быструю контратаку, забил "Локомотиву" второй свой мяч на 41-й минуте встречи. По такой игре "Локо" и "Ред Булла" счет 0:2 стал практически приговором. Не только очной битве двух клубов - москвичи рисковали откатиться на четвертое место перед последним туром в Лиге Чемпионов.

В первом тайме отменили гол из-за нарушения правил на вратаре "Локо" Гильерме. Фото: REUTERS

Появление Антона Миранчука и Владислава Игнатьева после перерыва добавило остроты в действия хозяев поля. Этого не хватало "Локомотиву" в первом тайме поединка. И у ворот "Ред Булла" стали чаще гостить москвичи, да и удары пошли хорошие. Все ждали для начала хотя бы одного гола.

Но защита "Зальцбурга" сдерживала все атаки "Локомотива". Команда гостей под началом американского главного тренера Джесси Марша продвигалась уверенно к своей цели - победе в столице России. И сдвигу "Локо" на 4 место в группе.

Вратарь "Ред Булла" пропустил мяч ... и не стал его отдавать! Фото: REUTERS

Надежда забрезжила на 78-йминуте. В ворота "Ред Булла" поставили пенальти! И Антон Миранчук забил свой очередной мяч в Лиге Чемпионов. Но после гола возникли проблемы - вратарь "Зальцбурга" вцепился в мяч и не хотел его никак отдавать. Пришлось идти чуть ли не в драку. Судья подоспел и выписал желтую карточку грубияну-вратарю.

Вратарь "Ред Булла" получил желтую за то, что не хотел отдавать мяч. Фото: REUTERS

Но радость была недолгой - Адейеми в следующей же атаке забивает "Локомотиву". Счет становится 3:1 и "Ред Булл" всей скамейкой запасных устраивает празднования, будто победил уже в финале Лиги Чемпионов.

После третьего гола "Ред Булл" довел дело до победы. И обошел в группе "Локомотив" - на поединок шестого тура клубу будет проще настроиться, чем москвичам.

"Локомотив" в следующую среду, 9 декабря, проведет последний матч в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Москвичи едут в Германию на матч против "Баварии". "Ред Булл Зальцбург" в этот же день проведут встречу с мадридским "Атлетико".