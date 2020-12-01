Даниил Куликов не сыграет за "Локомотив" в матче с "Зальцбургом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" вечером во вторник, 1 декабря, проведет на своем поле на стадионе "РЖД Арена" матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. И перед этой встречей по клубу Марко Николича ударил коронавирус. Сразу у двух игроков - подозрительные тесты, поэтому они не помогут команде в матче с "Зальцбургом".

- Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче, - сообщила пресс-служба "Локомотива" перед игрой с клубом "Ред Булл Зальцбург".

«Локомотив» начнет игру с следующем стартовом составе: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович, Мурило, Живоглядов, Лисакович, Магкеев, Лысцов, Зе Луиш, Эдер.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Зальцбург". Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:55 по московскому времени.