Виталина Цымбалюк-Романовская: Я годами жила с Джигарханяном в однушке - разве это не любовь?

Армен Джигарханян. Фото: Persona stars

Армен Борисович умер 14 ноября на 86-м году жизни. Он давно болел - сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет. Год назад у него отказывала одна почка, спасли, после чего он жил с выведенной трубкой. Передвигался в инвалидной коляске.

Последний год жизни артист провел рядом с Татьяной Власовой, второй женой, с которой он прожил в браке 48 лет, а потом пытался через суд лишить «совместно нажитого» ради Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой вскоре тоже разводился со скандалом.

«Нашел силы прийти в театр проститься»

- Совсем недавно, 3 октября, у Армена Борисовича был 85-летний юбилей, его чествовали в его театре, - рассказал «КП» 94-летний друг Джигарханяна Никита Симонян. - Конечно, было видно, что он угасал. Немногословен. Было сложно вытянуть из него слово. Или не хотелось вообще говорить, или, скорее всего, было тяжело. Врачи отговаривали его выходить в люди на юбилей - коронавирус, риск… Но он решил. Фактически он пришел прощаться. С театром, труппой, зрителями, со всеми. Мне кажется, он уже понимал и предчувствовал.

После его юбилея я звонил, интересовался. Армену нездоровилось. Друг Артур Согомонян говорил, что он опять в больнице. Знаю, он наблюдался в клинике при МГУ. Боролись за его жизнь до последнего. Умер он в больнице, в 6 утра. Безмятежно.

Могу сказать, что эта стерва, Виталина (бывшая жена), способствовала тому, что он раньше времени ушел. Его очень подкосило то, что их развод был вынесен на всеобщее обсуждение.

Он как великий актер заслуживает Новодевичьего кладбища. Но его воля - покоиться с дочерью на Ваганьковском кладбище. Гибель дочери сидела у него в душе… Это была его вечная боль. (Елена Джигарханян мечтала стать актрисой, но в двадцать три трагически ушла из жизни, отравилась угарным газом в машине. - Ред.)

Артист воспитал приемного сына Степана как родного. Фото: Instagram.com

«Воспитал как родного»

- Армен Борисович - дорогой мне человек, - рассказал «КП» приемный сын актера Степан Джигарханян. - До какого-то времени я его считал родным отцом, потом уже, в школьные годы, знал, что я ему приемный. Но он любил меня как родного. И я вспоминаю детство, юность как счастливое время.

Позже я уехал в Америку. Армен Борисович тоже хотел жить в Штатах. Была такая мечта. Там ему подходил климат, похожий на климат Армении. Он приезжал в Америку на месяц-два в год. А Татьяна Сергеевна жила там и обслуживала дом. В американское общество войти сложно. А у него возраст, языковой барьер. И он не знал, как там реализовывать себя в профессии. Поэтому предпочел жить в России.

Жаль, что я не смог приехать к нему на юбилей - были сложности из-за коронавируса. Но я ему сделал видеообращение и обещал приехать позже.

- Когда с Арменом Борисовичем последний раз общались?

- Общались по телефону где-то за неделю до случившегося. Он уже был госпитализирован. Конечно, я понимал, что возраст и болезни, а все равно эта новость застала врасплох.

- Вы с отцом 20 лет не общались, а в конце его жизни ближе стали?

- Да, и это очень важно. Жалею, что не успел поухаживать за ним, не успел обеспечить ему такую же счастливую старость, какие он обеспечил мне детство и юность.

Виталина считает, что рядом с ней актер прожил бы дольше. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«Не знала, женится ли он на мне»

- Я с ним попрощалась публично еще три года назад. И честно говоря, я эту потерю в своей жизни и прощание еще тогда пережила, - призналась бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. - Мне жаль, что последние его годы жизни прошли именно так. Уверена, он совсем не этого хотел. Я хотела, чтобы он до последнего дня был в профессии: театр, кино, общение в культурной среде с теми людьми, которых он всегда любил. Из-за того, что он оказался в изолированном состоянии, очень быстро сдал, и это укоротило его жизнь. Если бы мы с ним были вместе, он бы прожил дольше.

- Он говорил о том, какими бы хотел видеть свои похороны?

- Нет. После похорон дочери он просто перестал ходить на траурные прощания. Ему это было тяжело. Он даже не был на похоронах своей мамы. И говорил, что уже ушедшему человеку не помочь.

- Вы позаботились о своем финансовом будущем - вам досталась квартира, которую вы купили на его деньги…

- Но вообще-то я с ним восемь лет жила в однокомнатной квартире. Таких плохих условий у меня не было до этого никогда! Его квартира на Арбате тоже была запущена и походила на сарай. А то, что у меня остались хорошая квартира и машина, - так я работала директором театра (с окладом в 300 тыс. руб. - Ред.).

- Вы его любили или вас все-таки привлекал некий статус?

- Какой статус, когда он на мне женился только на 15-м году отношений?! Вы можете 15 лет жить с человеком, которого вы не любите, ради того, что, может быть, когда-то он женится на вас, а может быть, и нет? А я была молода, мне был 21 год. Первые восемь лет он мне даже не подарил ни одного подарка, ничего такого не было. Он не был щедрым совсем. Я была счастлива, что мы просто встречались.

5 ФАКТОВ ОБ АКТЕРЕ

Дед был известным тамадой, отец бросил еще младенцем

1. «Актером я стал не случайно, но - вдруг, - признавался Джигарханян. - Наверное, гены. Может быть, дед по матери. Его звали Васо. Тамадой был известным. Я внешне на него похож… Отца не видел - он ушел, когда мне был месяц. Через 16 лет бабушка (его мать) попыталась нас познакомить. Не склеилось, мы не бросились друг другу на шею, не разрыдались».

2. «Я очень люблю своего волка из «Жил-был пес», люблю его характер, походку. А когда мне рассказали, что после моей озвучки его еще немного дорисовали «под меня», - я стал от этого немного счастливее», - говорил артист. Его фраза из мультика «Щас спою!» стала крылатой.

3. Джигарханян любил петь. Его голос ни с кем не спутаешь: поет его пират Джон Сильвер в мультике «Остров сокровищ», дядюшка Мокус из цикла о Фунтике.

4. В фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975 г.) ему для большей комичности наклеили усы вверх ногами.

5. В сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979) он сыграл главаря банды Горбатого. Станислав Говорухин вспоминал, что постановочная группа придумала для Армена Борисовича специальный грим, с накладкой на голове, чтобы он был страшный и неузнаваемый. Огромный горб ему накрутили из ваты.

- Как играл такую сволочь? - вспоминал актер. - А меня так воспитала мама, что не бывает негодяев, есть дети, которых недолюбили. И с этим им потом приходится жить. Вот это я играл.

В последний год за Джигарханяном ухаживала его бывшая жена Татьяна Власова. Фото: Persona stars

КОШЕЛЕК

Кому досталось его наследство?

У Армена Джигарханяна остались счета. Его оклад в театре был 80 тыс. руб., плюс он получал пенсию с надбавкой за звание «Народный артист» - выходило около 50 тыс. руб.

После артиста осталось скромное наследство. В квартире в Староконюшенном переулке на Арбате у него половина доли. Эту квартиру, которую давали Джигарханяну московские власти, он приватизировал, а после развода с Татьяной Власовой поделил пополам. Свою долю под контролем Виталины Цымбалюк-Романовской продал за 15 млн руб. Часть средств покупатель выплачивал наличными, а 7 млн 900 тыс. рублей перевел на счет Джигарханяну. Деньги сняла по доверенности Виталина и пустила на ремонт новой квартиры в Москве площадью 134 кв. м, стоимостью около 30 млн рублей. Деньги на покупку этой недвижимости давал Джигарханян. Но оформила ее Виталина на себя за несколько дней до регистрации брака, поэтому после развода Армен Борисович ничего не получил от этой недвижимости. А половину квартиры на Арбате добровольно ему вернул покупатель. Теперь вся квартира на Арбате достанется Власовой.

Помимо этой доли, у актера осталась однокомнатная квартира площадью 54 квадратных метра в Подмосковье (стоит около 5 млн руб.), которую он отписывал Виталине, но эту жилплощадь друзья сумели ему вернуть, признав сделку недействительной. Джигарханян писал завещание в пользу Виталины, но потом его отменил.