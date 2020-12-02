10 неожиданно полезных последствий пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Неожиданные вливание финансов в медицину и науку. А в общественном сознании - изменение отношения к профессиям врачей и ученых.

2. Стремительное развитие виртуальной (дистанционной) жизни во всех ее проявлениях, происходит технологический рывок, меньше, чем за год. Снятие барьеров и штампов на уровне мироощущений. Например: «присутствие в офисе - залог успешной работы» или «дистанционное обучение на нынешнем этапе развития технологий УЖЕ возможно».

3. Практическое признание ошибок в реформировании российской медицины — сокращении больниц, коек, врачей. Общее понимание, что это надо исправлять.

4.Судя по изменению рынка арендного жилья, расселение гипермегаполисов уже началось. А судя по росту цен на рынке загородной недвижимости и земли – переселение в провинцию уже идет.

5. Отмирание бессмысленных и ненужных бизнесов, сервисов и ряда запросов у потребителей. Например, массовый туризм, пошлые обязательные поездки "на морько" - ублюдочные дети маркетологов, навязанные социуму - умирают.

6. Сокращаются вредные техногенные выбросы в атмосферу, миллионы офисных арбайтеров остались на удаленке и не заводят свои машины неделями. Сотни тысяч тонн керосина не сжигается в атмосфере, чтобы идиотики сделали фото с видом на море и солнышком на ладошке или "слетали попить кофе в Вену". Невосполнимые ресурсы расходуются более рационально, либо не тратятся.

7. Крах концепции: "коренные ходят с портфелями в офис, на остальных работах – мигранты». Но, мигранты (в таких количествах) больше не приедут... Осознание этого факта перетряхнет рынок труда и возможно, возродит систему профессионального обучения.

8. Квалифицированный ручной труд неожиданно вернул свои хорошо оплачиваемые позиции на рынке труда.

9. Никто больше не рассматривает Европу как дачу, запасной аэродром или "дальнюю квартиру" - въезд в чужие страны может закрыться в любую минуту. Как и въезд в Россию. Пора определяться с Родиной.

10. Появилось время и возможность подумать: кто мы, зачем живем, и кто наши истинные близкие и любимые?