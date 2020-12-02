Быть сейчас белым человеком в Британии неприятно. Просто стыдно быть белым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мне приснился сон: королева Елизавета II пригласила меня в Букингемский дворец на чай.

- Это “Эрл Грей”, ваш любимый. Вот молоко. Вот печенюшки всякие. Сэндвичи с огурцами. Пробуйте, Александр, пробуйте!

Сидим, беседуем на важные темы. Собачки прибежали, вежливо помахали мне хвостиками.

- Александр! - говорит королева. - Вы такой классный мужик! Какую награду желаете за это? Может, Орден Подвязки?

Я говорю:

- Ваше Величество, государыня, матушка моя! Не надо подвязок! Лучше сделайте меня негром!

И как только сделался я негром, побежал на британское телевидение работу просить. Нет, почему просить? Требовать!

Быть сейчас белым человеком в Британии неприятно. Просто стыдно быть белым. Постоянно напоминают тебе о белых привилегиях, расизме и рабовладельческом строе.

Еще год назад хорошо воспитанные люди не должны были различать цвета кожи. В приличном обществе мы старались не говорить “белый мужчина”, “чернокожая женщина” и т. п. В этом году все изменилось. Это теперь так же важно, как красный, желтый, зеленый на светофоре.

Вот спросят тебя: какие жизни имеют значение? Ты по белой дурости своей небось скажешь: все жизни имеют значение. А вот и нет. Вот ты и попался. Проявил свое расистское нутро. “Черные жизни имеют значение.” Преклони колено и проси прощения.

В 2019 году на британском телевидении количество рекламных роликов с участием чернокожих актеров составило 37%. В этом году наверняка больше. Доля негров в населении Британии — 3%.

Раньше считалось, что главная задача рекламы — продать товар, поэтому актеров подбирали таких, которые похожи на потенциальных покупателей или, по крайней мере, могли вызвать их симпатию. Получается, что сейчас рекламодатели бросают деньги на ветер. Особенно если согласиться с утверждением о том, что в Британии царит “системный расизм”.

Но это белая, устаревшая логика. Сегодня рекламодатели расплачиваются за свои белые привилегии. Не в деньгах счастье. Намного важнее перевоспитать британское население, приучить белого человека к виду черного.

Роль главного воспитателя играет телевидение. Руководство Би-би-си твердо взяло курс на этническую диверсификацию трудового коллектива.

По словам Джонатана Манро, который отвечает за новостные программы Би-би-си, редакционная политика не должна определяться белыми людьми. Означает ли это, что их будут сокращать, а на их место брать тех, чьи семьи мигрировали в Британию из Азии, Африки и стран Карибского бассейна?

Доля белых британцев составляет 87%от всего населения страны. Би-би-си финансируется за счет специального налога, который в обязательном порядке взимается с жителей каждого дома или квартиры, где есть телевизор. Чтобы искоренить “системный расизм”, необходимо хорошенько прочистить мозги этим 87%. А платить за свое перевоспитание будут они сами. Гениально!

Я девять лет проработал на Русской службе Би-би-си. За это время в нашей редакции не было ни одного чернокожего сотрудника. Ни одного! А ведь в российских вузах учились тысячи африканских студентов, которые могут объясняться по-русски.

Помню, как утром в нашу большую комнату приходила команда чернокожих уборщиков в ярко-синих формах. Они протирали компьютеры, пылесосили ковер. В такие моменты меня охватывало острое чувство социальной несправедливости. Хотелось встать и сказать: “Брат, дай мне пылесос. Сядь на мое место. Напиши что-нибудь”.

Остается надеяться, что руководство Би-би-си обратит внимание на эту ситуацию и примет меры. Русская служба в большом долгу перед Африкой.

Автор материала - Александр Васильев.

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