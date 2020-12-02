В Европе гремят секс-скандалы на фоне карантина: политики участвуют в сомнительных вечеринках с наркотиками

В конце октября на период пандемии в Германии закрылись публичные дома Фото: Shutterstock

Во время карантинных ограничений в ФРГ увеличилось количество продаж секс-игрушек. Все, что связано с садомазохизмом, а также прочие атрибуты сексуальной жизни, стало пользоваться повышенным спросом у граждан.

В конце октября канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что на период пандемии закрываются публичные дома. Вероятно, часть представителей древнейшей профессии перешла «на удаленку». У кого-то личного времени стало побольше. Отсюда и повышенный спрос на товары категории «интим».

В четверг в Берлине вновь откроется закрытый из-за пандемии популярный среди фетишистов ночной клуб «КитКат». Рекламный слоган клуба: «Приходи голым и будь диким». Ожидается, что 4 декабря очередь к его дверям будет стоять уже с 10.00.

Но никаких игрищ не будет: владельцы популярного заведения, чтобы не простаивали площади, решили устроить в клубе пункт по сдаче экспресс-тестов на коронавирус.

В столице Германии это будет десятая точка, где желающие смогут в течение 30 минут узнать о результатах. Для работы будут привлечены врачи. Стоимость теста — около 25 евро. Организаторы процесса не сомневаются в коммерческом успехе и надеются, что специфический интерьер не будет смущать посетителей.

Завсегдатаи клуба высоко оценили инициативу владельцев и поддержали их на страничке «КитКат» в Facebook: «Здорово, что вы проявляете социальную ответственность». Только за один вечер появилось около 300 одобрительных постов. Хотя фетишисты про социальную ответственность могли бы и промолчать. По мнению берлинских журналистов, до принудительного закрытия «КитКат» был одним из драйверов по распространению COVID-19 в городе.

Ночные клубы не функционируют по всей Европе уже больше месяца. В Бельгии все заведения должны быть закрыты с 22.00 до 06.00. Однако полиция Брюсселя накрыла нелегальную ночную секс-вечеринку, в которой принимало участие 25 человек. Оргия проходила над гей-клубом. Веселись ребята очень громко, мешали людям спать.

Прибывшие по вызову полицейские позже в протоколе корректно напишут: «в основном в помещении находились полураздетые мужчины». Участники оргии стали разбегаться. Депутат Европарламента Йожеф Сайер, представитель венгерской право-популистской партии «Фидес» пытался спуститься со второго этажа по водосточной трубе, но был пойман.

В том же протоколе полицейские укажут: «Сайер нанес себе телесные повреждения, а затем сослался на свою дипломатическую неприкосновенность, как член Европарламента». Дипломаты, кстати, на нелегальном «мальчишнике» тоже были.

В помещении полицейские обнаружили наркотики, а рюкзаке у парламентария — таблетку экстази. Наркологическую экспертизу лицу неприкосновенному проводить не стали. Спустя 48 часов Сайер заявил, что не был под кайфом, а «наркотики нашла полиция». Никто и не спорит.

Но на своей депутатской карьере в Европарламенте политик поставил крест и заявил об отставке. В конце года он вернется в Венгрию.

Йожеф Сайер известен, как ярый антикоммунист и русофоб. Он утверждает, что последние изменения в венгерскую Конституцию написал на своем айпаде. Там, кстати, четко прописано определение брака исключительно между мужчиной и женщиной.

Жена Сайера, Тюнде Хандо - член Конституционного суда Венгрии.

Несколько лет назад член Альянса свободных демократов Клара Унгар назвала Сайера и одного его коллегу-депутата геями. Последний пытался опровергнуть сказанное в суде, но проиграл апелляцию. Сайер ничего отрицать не стал.