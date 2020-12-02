Не стало Бориса Плотникова: последнюю неделю актер провел на аппарате ИВЛ

Артист Борис Плотников во время сбора труппы МХТ им.Чехова. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

2 декабря в больнице умер актер Борис Плотников. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, причиной смерти стал коронавирус.

Пожилой актер неделю назад был госпитализирован в одну из московских клиник, где лежал на аппарате искусственной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии. Никто не может точно сказать, где именно он подхватил коронавирус. Борис Григорьевич преподавал, выходил на улицу, и до последнего (даже когда ввели ограничения для актеров 65+) играл в театре.

Борис Плотников в фильме "Восхождение", 1976 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он очень гордился своей работой в «Табакерке» в спектакле Владимира Машкова «И никого не стало». Премьера состоялась в сентябре. Эта пьеса Агаты Кристи повторяет (кроме финала) ее роман «Десять негритят». Плотников играл судью Уоргрейва. Многие помнят этого маниакального вершителя правосудия (в фильме Станислава Говорухина эта роль досталась Владимиру Зельдину). Борис Плотников гордился и радовался новой работе, говорил: «Нет идеальных людей. У каждого есть очень много проблем, своих ошибок, огрехов, за которые мы пытаемся расплатиться всю жизнь, и не получается. Они разные бывают. Не только убийство. И мне кажется, в пьесе все это есть».

Актеры Анна Чиповская (Вера Клейторн) и Борис Плотников (Уоргрейв) в спектакле "И никого не стало" режиссера Владимира Машкова по пьесе Агаты Кристи в театре Олега Табакова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Действительно, огрехи, ошибки разные бывают. Иногда за них приходится расплачиваться жизнью.

Актеры сейчас, обсуждая уход своего коллеги, почему-то грешат на спектакль. И дело не в названии «И никого не стало», и не в том, что по сюжету герои погибают один за другим, как в считалочке про десять негритят.

Спектакль новый, успешный, красивый (сценография – Александра Рукавишникова, костюмы – Валентина Юдашкина). С прекрасным актерским составом: Сергей Угрюмов, Борис Плотников, Анна Чиповская, Яна Сексте, Сергей Беляев, два Миллера – Евгений и Владислав, Виталий Егоров, Алена Лаптева… Еще группа артистов, изображающих танец индейцев. Зрители валом валили, покупали билеты, насколько это позволяла «шахматная рассадка».

На сцене одновременно много артистов. Они тесно взаимодействуют, близко подходят друг к другу, вместе читают письмо – социальная дистанция невозможна. Неудивительно, что актеры один за другим выбывали из-за болезни. Спектакль не раз отменяли. Как говорят, переболели ковидом Чиповская, Беляев, Евгений Миллер. Заразился и 72-летний Плотников. В театре просили не делать на этом акцент. Кто кого заразил – не узнаешь.

Допустим, Плотников заразился не от своих коллег. Но московские власти рекомендовали актерам 65+ сидеть дома. Ладно молодежь работает на свой страх и риск. А пожилые зачем?

Многие театры отменили спектакли, в которых заняты актеры старшего поколения. Некоторые из них жалуются, что им звонят из отдела кадров Департамента культуры и спрашивают: где вы сейчас находитесь. Проверяют. Дальше уже ваша зона ответственности: сидите вы дома или по-тихому бежите в театр на репетицию.

Борис Плотников во время занятий в Российском институте театрального искусства - ГИТИСе. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Борис Плотников был единственный пожилой актер в этом спектакле-детективе. Не было у него и второго состава. Скорее всего, он сам не захотел подводить коллег.

Сейчас в Театре Олега Табакова и МХТ им.Чехова - большое горе. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков пригласил в труппу Художественного театра.

Он сотрудничал с «Табакеркой» с 1997-го года, сыграл здесь десяток ролей. К нему относились с большой любовью и уважением. В текущем репертуаре он был занят в трех названиях: «Три сестры», «Жена» и «Никого не стало». Эти спектакли, похоже, теперь «вылетают» из репертуара.

Широкая известность к нему пришла после выхода на экраны телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце», где Плотников сыграл доктора Борменталя. А еще раньше он гениально сыграл Сотникова в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».