Прощай, «Жалобная книга»: главный сборник негативных отзывов на советские магазины ушел в прошлое

Книга отзывов и предложений в школьной столовой. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

«Где у вас книга жалоб?» - «В интернете!» Теперь диалог недовольного покупателя с продавцом будет выглядеть именно так. 2 декабря вступило в силу постановление правительства, отменившее многие правила, работавшие еще с советских времен. Среди них - приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года, который обязывал каждую торговую организацию иметь книгу жалоб и предложений, и приказ Минздрава СССР от 12 декабря 1974 года, согласно которому «жалобные книги» должны были вести в аптеках.

Аптеки и магазины были обязаны не только иметь книги жалоб - они должны были выдавать их покупателю вместе с ручкой по первому требованию. Каждый сотрудник, на которого поступали жалобы, должен был писать объяснительную, а если проступок оказывался серьезным, его могли и оштрафовать. К тому же на отрицательные отзывы нужно было реагировать: после каждой жалобы руководители магазина или аптеки прямо в книге жалоб должны было написать, что сделано для решения проблемы.

Теперь все это в прошлом, как и сама книга жалоб.

- Туда ей и дорога. «Жалобная книга» изжила себя еще в советское время. Уже тогда во многих магазинах и ресторанах было по две таких книги - одна для посетителей, другая - для начальства и проверяющих органов, - говорит адвокат Андрей Некрасов, глава общественной организации потребителей «Потребитель прав!» - А сейчас, когда все оставляют отзывы в интернете, необходимость в «Книгах жалоб» отпала окончательно.

Конечно, магазины имеют право и дальше иметь у себя «Жалобные книги», но только по собственному желанию. Чего не скажешь про кафе, рестораны столовые - с нового года заведения общепита обязаны иметь книги жалоб и предложений.

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