«Я не забуду никогда ваш глазированный сырок»: пять самых ярких фактов из биографии человека-бренда Бориса Александрова

Основатель компании «Ростагроэкспорт» Борис Александров. Фото: Youtube

«Свое берут, увы, года. И не щадит тяжелый рок. Я не забуду никогда Ваш глазированный сырок», - так лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, более известный как Шнур, почтил в своем инстаграме память известного предпринимателя Бориса Александрова.

73-летний основатель компании «Ростагроэкспорт» и бренда «Б.Ю.Александров» (да-да, глазированные сырки) в конце ноября умер, попав в больницу с коронавирусом.

На самом деле он запомнится не только сырками, которые продаются в любом магазине и сделали его известным большинству россиян. И не только тем, что врач-терапевт создал крупнейшую молочную империю. Биография Бориса Юрьевича Александрова увлекательна как авантюрный роман. «КП» вспоминает наиболее интересные ее моменты.

1. Японское начало

В том, что у советского врача-терапевта, выпускника Сеченовки, еще в 70-е годы появились мечты о предпринимательстве, виноват продавец-японец. Во всяком случае, так утверждает сам Борис Александров в своей автобиографической книжке «Сырок. История моей жизни и бизнеса». В те годы он служил врачом на судне, которое ходило в Японию. Однажды в японском порту компания наших моряков зашла в магазин, прельстившись шикарными черными ботинками. А хозяин магазина их выгнал — мол, у вас, русских, никогда нет денег, идите отсюда. Вот тогда молодой Александров, с обиды за себя и за отечество, твердо решил когда-нибудь разбогатеть.

И надолго эти мечты откладывать не стал. Подсмотрел с товарищами, что японцы воруют со старых кораблей медные и бронзовые детали и сдают в пункт приема металлов. Занялись тем же. На вырученные доллары покупали джинсы и перепродавали дома, на Сахалине. Каждый рейс стал приносить до тысячи рублей дополнительно к зарплате — невиданные для советских людей деньги. Потом вместо джинсов взялись за ковры. Но привлекли внимание «товарищей из органов» - лавочку пришлось резко свернуть.

О своей карьере Александров поведал в автобиографической книге «Сырок. История моей жизни и бизнеса».

2. Водочный бизнес и тюрьма

Вернувшись после Сахалина в Москву, Александров оказался без прописки. Кто это еще помнит — на нормальную работу, например врачом, в такой ситуации в советские времена было не устроиться. А надо было снимать жилье, кормить красавицу-жену и маленькую дочку.

Тогда Александров и вспомнил, как студентом подрабатывал на заводе «Кристалл». Будучи любознательным, хорошо изучил водочное производство. И теперь решил создать свое. Бутылки покупал у знакомой продавщицы, фирменные кристалловские пробки подбирал на свалке, а для очистки напитка использовал фильтр для воды «Родничок». Сбывал продукцию все в тот же знакомый магазин. Законы химии бывший врач знал хорошо, водка получалась как заводская. В магазине ее разметали в момент. «Заводик» приносил около 2400 рублей в месяц («Жигули» стоили 5 тысяч). Дело шло, да только товарищ настучал в ОБХСС. Дальше были два года в Бутырке под следствием и год в тюрьме. А потом наступили другие времена — в 1986 году предпринимателя оправдали за недостаточностью доказательств вины (ведь с поличным его так и не поймали).

3. Агата Кристи, ковры и очередь за молоком

С началом перестройки Борис Александров вместе с коллегой создал медицинский кооператив. Занимались модной тогда иридодиагностикой (по сетчатке глаза). Но спрос на такого рода услуги продержался недолго. Переключились на выпуск книг Агаты Кристи. Затем на ковры ручной работы. Потом на конфеты и кукурузные палочки. А как-то, приехав за этими самыми палочками к поставщику на склад, будущий сырковый магнат увидел очередь у дверей заводского магазинчика с молочными продуктами. И понял, чем на самом деле надо заниматься.

В 1995 году появился «Ростагроэкспорт». Слово «экспорт» в нем было предпринимательской хитростью. Советские люди привыкли считать, что экспортный вариант — более качественный. «Рост» - потому что в названии нельзя было употреблять «рос» - российский. «Агро» - чтобы была понятна сфера деятельности. В целом получилось убедительно.

Главное детище Александров, «Ростагроэкспорт», образовался в 1995 году. Фото: Youtube

4. Путь к сырку

Первые сырки, сделавшие предпринимателя знаменитым, создавались практически на коленке. Денег на профессиональное оборудование не было — линия стоила порядка 100 тысяч долларов. Раздобыли рецептуру и технические условия 30-х годов — для ручного производства. Сами сделали деревянную форму, на глазурь растопили шоколадки. Но получилось хорошо — с ностальгическим «вкусом детства». Потом и линии купили.

Над идеей сделать «сырки имени себя» - именной бренд «Б.Ю.Александров» - в предпринимательских кругах сначала посмеивались. Тем более, что эта продукция задумывалась как премиальная — из натурального молока, дорогого качественного шоколада и по соответствующей цене. Но именно этот «именной» сырок и знает почти каждый россиянин. Это один из немногих случаев, когда премиальный продукт продается почти в любой популярной торговой сети. И ничего, покупают.

«Здесь дело вот в чем. Еда – это одно из основных удовольствий в жизни. Особенно с возрастом, - так объясняет бизнесмен причину успеха на сайте своего бренда «Б.Ю.Александров».(https://by-alexandrov.ru/brandman/) - А для того, чтобы получить от еды удовольствие, еда должна быть качественная – из хорошего молока, из натурального творога, не с глазурью, а с настоящим шоколадом».

В 2000-х годах компания расширила ассортимент. Начала также выпускать плавленные сырки — включая ностальгические «Дружбу» и «Янтарь». Стали раскручиваться и другие бренды — например, «Советские традиции» (сырки и сметана).

Сейчас у компании — более 50 видов продукции.

5. Борьба с похудением и за потенцию

Последние годы бизнесмен жил в Латвии. В 2013 году у него диагностировали рак лимфатических узлов. Александров стал лечиться в Германии, но возникли визовые сложности. С обычной многоразовой визой там можно было находиться не более 90 дней, а курс лечения был рассчитан на полгода. Тогда предприниматель купил квартиру в Юрмале - и получил вид на жительство в Европе.

Последние годы бизнесмен Александров жил в Латвии. Фото: Youtube

В Латвии неугомонный Александров открыл центр коррекции веса. В программе, помимо обычных процедур, - верховая езда и рыбалка. И изоляция — от искушений в виде вредной еды — на закрытой территории. Но огромной — в 180 га. Худеть он тоже предлагал с удовольствием.

А в Москве заработала клиника доктора Александрова — медицинское образование все-таки не давало «молочному королю» покоя. Особенно он увлекся проектом по лечению эректильной дисфункции, то бишь импотенции. Соратники утверждают, что в исследования был вложен не один заработанный на сырках миллиард. Летом 2019 года Борис Юрьевич рассказывал в своем фейсбуке об испытаниях генератора, который успешно вызывал эрекцию у обезьян. (Суть идеи — улучшение физиотерапевтическими методами кровоснабжения и работы нужных мышц). Судя по всему, испытания удались — сейчас клиника Александрова предлагает услуги по восстановлению эрекции за 21 день.

«Неунывающий исследователь и первооткрыватель»

«Умереть надо на работе, на бабе или на футболе», - шутил Александров в одном из интервью. А в другом весело заявил, что коронавирус - это ерунда, «это бабки, которые сделает Китай, обманув весь мир».

Увы, в начале ноября бизнесмен сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. А 23 ноября он в тяжелом состоянии попал в больницу. Есть версия, что вирус мог наложиться на основное заболевание — онкологическое.

«Борис Юрьевич, вы навсегда останетесь в сердце как блестящий предприниматель и руководитель, неунывающий исследователь, первооткрыватель, человек с большим сердцем и умом», - последняя запись на его страничке в фейсбуке.