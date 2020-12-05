Дочь Нины Руслановой: «Стараюсь скрасить затворническую жизнь моей мамы»

Актриса Нина Русланова с дочерью Олесей, 2014 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, как живет Нина Русланова, любимая актриса мастеров артхауса Киры Муратовой и Алексея Германа, мы расспросили ее дочь - Олесю Рудакову. Сама Нина Ивановна от интервью отказывается.

- Мама на строгой самоизоляции, но в день рождения все-таки выберемся в ресторанчик. Отметим юбилей в тихом семейном кругу. Она уже восстановилась после болезней (несколько лет назад у Руслановой случился инсульта, следом была операция на сердце – Ред.), - рассказала Олеся. - Она не снимается, не играет на сцене. Но мы стараемся скрасить ее затворническую жизнь. У нее есть 11-летний внук Костя, она им занимается. Скоро начнем с ней готовить программу летнего кинолагеря. Мама - художественный руководитель. Это одно из главных ее занятий сейчас. Во время летних смен мы учим детей снимать кино - от начала до конца, от сценария до титров. На жизнь хватает. Плакаться, как другие артисты, она не будет. Пенсия у мамы приличная. Правда и лекарства стоят немало. Но у нас дружная семья, друг другу помогаем.

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Кто были родители Нина Руслановой установить так и не удалось. Ее нашли не то 2-х, не то 4-х месяцев от роду на полустанке Богодухов под Харьковом и определили в Дом малютки. Это было в декабре 1945-го. Фамилию ей выбрала не то инспектор детских домов, не то воспитательница, которой нравилась исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. Сиротка-найденыш тоже любила петь. «Будет артисткой», - решила воспитательница и записала ее Руслановой.

С отчество тоже не мудрствовали – пускай будет Ивановна. День рождения маленькая Нина выбрала сама — 5 декабря, «красный день календаря» — день сталинской конституции.

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

О своем детдомовском детстве Нина Ивановна вспоминать не любит. Она сменила не то пять, не то шесть детских домов. Не очень она доверяет сентиментальным историям и шоу-программам, посвященным счастливому обретению потерянных родственников. Несколько лет назад в одной из таких передач объявились якобы ее родные сестры. Но продолжения у телевизионного «мыла» в реальной жизни не было.

Дочка актрисы Олеся на вопрос, как сложились отношения с «сестрами», отвечать категорически отказалась. Лишь сказала, что родных мамы найти так и не удалось.

После восьмилетки Нина Русланова пошла учиться на маляра-штукатура и даже проработала год на стройке. Навыки маляра ей пригодились в кино — она мастерски красила стены в картине Киры Муратовой «Познавая белый свет».

Чтобы оправдать свою артистическую фамилию, она поступила в Харьковский театральный институт. На втором курсе уехала из Харькова в Москву. В тот год в Щукинском училище был недобор… мальчиков. И Русланова почему-то решила, что вполне может занять эту вакансию. Что было абсурдным, но знаменитый щукинский педагог Вера Константиновна Львова настояла: место дефицитных мальчиков пускай займет подающая надежды Русланова, даже несмотря на ее жуткий украинский акцент. На ее курсе учились: Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Иван Дыховичный... Русланова была самой старшей среди них.

Нина Русланова (слева) на съемках фильма Киры Муратовой "Короткие встречи", 1967 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со своим будущим мужем она познакомилась на одном шефском концерте студентов-щукинцев. Они выступали в актовом зале МГУ. Там ее увидел студент физмата Геннадий Рудаков и сразу влюбился. Их брак продержался 7 лет. Родилась дочь Олеся.

Русланова на съемках кинофильма "Валентин и Валентина" по одноименной пьесе Михаила Рощина, 1985 г. Фото Валентин Мастюков /Фотохроника ТАСС/

С мужем актриса рассталась на удивление интеллигентно. Ради дочери они сохранили дружеские отношения. До сих пор они близкие люди, часто созваниваются, вместе отмечают семейные праздники.

- Родители давно в разводе, тем не менее у них очень хорошие отношения, - рассказала нам Олеся. - Редкий Новый год мы встречаем не вместе, хотя у папы, и у мамы - новые семьи.

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Со вторым мужем Рафкатом Габитовым Нина Русланова познакомилась на съемочной площадке – он работал звукооператором. Вместе они уже много лет, но живут по-прежнему на два города: она — в Москве, он — в Питере. Гостевой брак часто оказывается самым крепким.

Издержки актерской профессии заключаются в том, что на семью, детей не хватает времени. Дочка Нины Руслановой рано стала самостоятельной. Еще с ясельного возраста ее оставляли на «пятидневку». Позже Нина Русланова винила себя, что занималась карьерой, а не единственным ребенком. Но у Олеси обиды нет.

- Это нормально, когда мамы, которые не домохозяйки, своим детям что-то недодают, - считает Олеся. – Поэтому внуков они любят больше, на них наконец-то появляется время. У мамы с моим сыном – прекрасные, доверительные отношения. Они созваниваются, видятся, даже без моего участия. У них свои разговоры и свои секреты.

Актриса Нина Русланова со статуэткой кинопремии "Ника", 2011 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Нина Русланова снималась с Андреем Мироновым в двух фильмах. В картине «Мой друг Иван Лапшин» ее героиня была в него влюблена. В жизни все было иначе. Разругались на съемках «Будьте моим мужем»: на репетиции Русланова, несколько раз назвала Миронова «Андрюшей». Он фамильярности от тех, с кем не «пил на брудершафт» не терпел. Тут же взорвался: «Какой я вам Андрюша! Уберите Русланову со съемочной площадки, она хамит!». Почему-то Миронов настаивал, чтобы к нему обращались по имени-отчеству. В общем, Русланова и Миронов совсем друг друга не поняли. И когда она узнала, что в «Лапшине» ее партнером будет Миронов, категорически отказалась сниматься. Полгода Герман ее уговаривал и приложил немало усилий, чтобы помирить двух звезд. Но ничего не добился. Сняться-то они снялись, но в перерывах между съемками не разговаривали...