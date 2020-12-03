"Надо было понимать: так будет не всегда": Марина Зудина хорошо зарабатывала в театре мужа Олега Табакова

Олег Табаков и Марина Зудина Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в программе Леры Кудрявцевой актриса Марина Зудина рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после смерти мужа – Олега Табакова.

При Табакове, который руководил двумя театрами – МХТ им.Чехова и «Табакеркой» - она много играла. Теперь же осталась без спектаклей. Новых постановок у нее нет, а старые почти все ушли из репертуара. Не работает в театре и ее сын Павел Табаков, он тоже покинул труппу, которую создал его отец и которой сейчас руководит Владимир Машкова.

Марина Зудина с грустью заметила: «Пришёл бы он (Олег Табаков) сейчас в театр и узнал, что там нет Павла и я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы».

При Табакове Марина Зудина хорошо зарабатывала

На эти ее слова бурно отреагировали соцсети. Многие вспомнили, как хорошо жилось Зудиной при муже. И как хорошо она зарабатывала, удобно устроившись за его спиной.

Несколько лет назад мы публиковали рейтинг заработков артистов, которые играют на сцене государственных театров. И тоже изумлялись… Среди приглашенных звезд на ту или иную постановку Марина Зудина была чемпионкой по заработкам. Это были открытые данные, которые публиковались на сайте госзакупок. Государственные театры обязаны вывешивать все свои контракты. Тогда еще был жив Табаков. Зудина была (и остается) в штате «Табакерки», но в основном, как «приглашенная звезда», она играла в спектаклях МХТ им.Чехова, которым руководил ее муж. И с ней заключали контракт как с единственным поставщиком ее бесценных услуг. Суммы этих контрактов впечатляли. Так что Марине Вячеславовне жаловаться в общем-то не на что. Как сказал Станислав Садальский, при Табакове она играла все роли. Ей просто надо было понимать: так будет не всегда…