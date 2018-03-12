Умер Олег Табаков

СЕГОДНЯ 16:30 2018-03-12T20:09:21+03:00

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В Москве после продолжительной болезни в возрасте 82 лет умер российский и советский актер театра и кино, Народный артист, лауреат Государственной премии СССР Олег Табаков.

Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого был артист.

Скончался народный артист, лауреат Государственной премии СССР Олег ТабаковФото: GLOBAL LOOK PRESS

О госпитализации Табакова стало известно 27 ноября — артиста доставили в Первую городскую больницу с диагнозом сепсис. На фоне заражения у актера обострились многие хронические заболевания.

В 1953 году Олег Табаков поступил в Школу-студию МХАТ, где числился среди лучших студентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед Новым годом СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на ослабленный болезнью организм. Несмотря на некоторую стабилизацию, состояние здоровья артиста оставалось тяжелым. Позже отмечалось, что актер пришел в сознание, но никого не узнает.

Артист снискал любовь зрителей, прославившись многими ролями в театре и киноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, где числился среди лучших студентов. Известен как один из основателей театра «Современник». Артист снискал любовь зрителей, прославившись многими ролями в театре и кино. Известность получили его образы в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев». Также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».

Олег Табаков - один из основателей театра «Современник»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МХТ им. Чехова сказали, что трагическое событие случилось примерно час назад. Сотрудники театра, несмотря на то, что Олег Павлович больше трех месяцев находился в больнице, все рано верили в силу его организма. Сегодняшние спектакли в театре отменили.

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- Ушел великий артист. Человек, для которого актерская профессия была неотъемлемой и большей частью его жизни, человек, обладающий невероятной способностью любой материал превратить в произведение искусства высочайшего класса. Будь то мальчишка из картины «Шумный день» или Илья Ильич Обломов в «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», или Вальтер Шелленберг в «17 мгновений весны». Табаков был одним из тех немногих людей, при виде которых ты сразу ощущаешь их удивительную неповторимую индивидуальность. Но самое главное, он умел не только владеть тем, что ему дал Бог, но и делиться, учить мастерству других. Не перечесть замечательных артистов, имеющих имя и огромный послужной список в отечественном театре и кино, дорогу которым открыл Олег Табаков. Говорят: «Незаменимых нет». Может быть, в каких-то сферах жизни это так, но в данном конкретном случае я не могу представить себе, кто бы мог занять ту нишу, которую всю жизнь в нашем искусстве занимал Олег Павлович Табаков. Ушла целая планета, но уверен, что свет ее еще долго будет освещать дорогу тем, кто хочет заниматься делом, которому Табаков посвятил всю свою жизнь.

Дупак Николай Лукьянович, бывший директор театра на Таганке:

- Табаков ушел! Не может этого быть. Мальчишка! Мне сто - ему восемьдесят два, ему бы жить да жить. Помню, как в шестидесятом году увидел его впервые. Озорной, обаятельный пацан, просился в Театр на Таганке посмотреть спектакль. Конечно, я его всегда впускал. А как иначе? Кто мог устоять перед его обаянием? У Табакова было много талантов, но главное и непревзойденное его качество - обаяние. Сколько света и энергии в нем было, словно солнце светило изнутри, словно все человеческие начала в нем слились.

А еще помню, как Современник приходил поздравлять меня с днем рождения. "Вы нам Дупака, а мы вам Табака", — сказали актеры и вынесли ящик для одежды, в котором сидел Табаков.

У него все было и все у него получалось. Был я в его театре и радовался, когда они открывались. Но лишь одно мне не нравилось. Почему, открывая МХТ, он снял доску с именем основателей: Станиславского и Немировича-Данченко. Все хотел я к нему обратиться и сказать. Олег, ну не прав ты... Не успел. Не сказал.

Для меня и для России, для мира — это выдающийся человек. Последний из могикан, последний советский актер, режиссер, руководитель. Во всем, за что он брался он был профессионалом. Пусть земля тебе будет пухом, мальчик, светлый мой человек.

Вдова Вознесенского: Я была уверена, что он будет со мной, по крайней мере, пока я жива

Звонок "Комсомолки" застал Зою Богуславскую, вдову поэта Андрея Вознесенского в кабинете врача. Женщина не могла сдержать рыданий.

- Я была уверена, что он останется жив. По крайней мере, пока я жива, – проговорила Богуславская.

С Табаковым их связывало не просто сотрудничество. Олег Павлович был другом семьи. В свое время Богуславская посвятила Табакову одно из своих эссе "Король и клоун". Табаков любил и ценил поэзию Андрея Вознесенского, а после смерти поэта помогал Богуславской в работе фонда Андрея Вознесенского.

— Еще несколько дней назад Константин Богомолов утешал меня. Говорил, вот увидите, Олег Павлович не только выживет, но и выйдет на сцену. В то, что он выйдет на сцену, я не очень верила. Но в то, что он останется жить – я надеялась. Знаю, мы все надеялись. Марина Зудина не отходила от него, – призналась женщина.

Ради похорон друга, которые пройдут в четверг, она отказалась от поездки за рубеж на лечение.

- Кто-то его сравнивает с котом Матроскиным, кто-то с Обломовым. Эта роль в фильме Михалкова была актерским шедевром, хотя в жизни Олег Павлович был лишен начисто обломовских черт... Столько всего успел. Столько сделал... Понимаете, Олег Павлович верил, что деятельность умножает добро. По крайней мере, в его случае так и было. Извините, не могу дальше говорить. Больно.

Людмила Петрушевская: Для меня Табаков навсегда останется чихающим Поваром

- Великий актер, замечательный режиссер, а уж какой он был директор — таких нет. Конечно, в памяти народной он останется как Кот Матроскин. Великолепная, волшебная интонация. А в моей памяти — все роли в молодом "Современнике". Уж на что я не переношу театр, но смотрела его, Табакова. Помню его бессловесную роль Повара в «Голом короле». Боже правый, "Голый король", где играли одни звезды, а он - совсем юный, не потерялся. Помню, как стоял над блюдом с пирожками и отчаянно чихал. Да, мне сказали, что на каждый спектакль придумывает что-то новое. Это была счастливая игра. Я ему благодарна за то, что при нем был поставлен спектакль "Он в Аргентине" режиссером Дмитрием Брусникиным. В этом спектакле играла замечательная Марина Голуб, она погибла через неделю после премьеры. Потом этот спектакль шел четыре года, билетов было не достать и спектакль даже получил премию Олега Табакова.

Каждый раз, когда мы встречались с ним где-нибудь на фуршете, Табаков говорил: пьесу давай. Но больше ничего не сложилось. Все мой характер. Один раз он стал говорить мне на "ты". А я его назвала за это "Леликом". Не люблю, когда меня называют "на ты". На этом наше общение закончилось. Ну что же, у меня характер. У него привычка.... Олег Павлович руководил огромным коллективом, у него было огромное количество дел, в которых он главенствовал и тут я ему замечание сделала...

Вот что странно. Буквально за день до его ухода я вывесила у себя в фейсбуке стихотворение. пусть теперь оно будет в память об Олеге Табакове.

В жизни тогда лишь

Все понимаешь,

Когда уже в горле ком.

Так трудно находишь,

Так быстро теряешь,

Таков закон

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МНЕНИЕ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

Денис КОРСАКОВ

О том, что Олег Павлович чувствует себя не очень хорошо, уже давно было известно. В 2014 году он приехал на «Кинотавр» - там показывали «Звезду», фильм Анны Меликян, где первую большую кинороль сыграл его сын Павел. Мелькнул на открытии, похудевший, сильно сдавший - и потом почти не появлялся на публике: говорили, что он не выходит из номера, потому что в сочинской духоте чувствует себя очень плохо. (подробности)

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