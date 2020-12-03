В Казахстане стартовали парламентские выборы

Фото с сайта www.election.gov.kz/

В Казахстане закончился этап выдвижения кандидатов от партий, теперь на очереди - регистрация партийных списков и предвыборная агитация. Напомним, 5 ноября Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан официально зарегистрировала 6 политических партий, допущенных к участию в парламентских выборах будущего года. Ранее, 21 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выборах депутатов парламента и местных органов власти - маслихатов. Выборы назначены на 10 января 2021 года. «У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры», - сказал президент. На объединённую выборную кампанию будет израсходована сумма, эквивалентная 35 млн долларов.

В списке участников парламентской гонки - правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Коммунистическая Народная партия Казахстана (на съезде 11 ноября партия была переименована в Народную партию Казахстана), Народно-демократическая партия «Ауыл» («Село»), политическая партия «Адал» («Справедливость) и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

При этом 27 ноября Социал-демократическая партия на съезде объявила бойкот выборам.

В настоящее время в парламенте Казахстана представлены 3 партии, это «Нур Отан», «Народные Коммунисты» и «Ак жол». Объявляя дату проведения выборов в представительные органы власти, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за законностью, прозрачностью и справедливостью выборов. «До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны», - сказал президент.

Оппозиции, женщинам и молодёжи предоставлена зелёная улица

Казахстан относится к числу молодых демократий, которые ищут и воплощают в реальность новые формы выборов и работы законодателей с учётом меняющихся реалий. Новации призваны в наибольшей степени отразить волеизъявление и пожелания активных граждан.

Российский аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что в оценке государства существует две категории – эффективно оно или не эффективно, достигает данное государство национальных целей или приводит страну к разрухе, что произошло, например, в некоторых постсоветских государствах. Одним словом, способно ли государство обеспечить преемственность своей политики.

«Казахстан – едва ли не единственная страна на постсоветском пространстве, которая в условиях окружающей турбулентности демонстрирует способность обеспечить преемственность власти, а значит, и преемственность стратегии развития, - утверждает российский политолог. - Политическая модель Республики Казахстан демонстрирует устойчивость и способность к трансформации, к эволюции, элита страны умеет и готова менять модель не в собственных интересах, а в целях реализации национальной стратегии развития, при этом придание большой роли оппозиции является одним из условий устойчивости государства. На одной ноге долго стоять невозможно, нужна вторая, необходимо чтобы в случае смены власти на её место приходила системная сила, а не улица.

Улица не должна «проникать» в политические институты государства, элита обязана реагировать на сигналы общества и окружающего мира. В этом смысле, повторюсь, Казахстану надо отдать должное. Даже в России не понимают необходимость выстраивания достойной оппозиции, у нас по-прежнему оппозицией власти является улица – «белая лента», Навальный и пр. Но оппозиция должна быть «внутри», она должна предлагать конструктивный проект развития, а не паразитировать на недостатках модели. Совершенных моделей не бывает, посмотрите на выборы в США. Казахстан играет одну из ключевых ролей в восстановлении единства Большой Евразии, от стабильности и устойчивости этой страны зависит возможность создания единого евразийского пространства».

Январские выборы в Казахстане пройдут по правилам, учитывающим недавние поправки в закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также в закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан». Поправки предусматривают введение института парламентской оппозиции и новый регламент её деятельности на законодательном поле.

Так, в будущем парламенте Казахстана одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов в обязательном порядке будут представлять депутаты от оппозиции. Кроме того, оппозиция получит право инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза за сессию и определять повестку правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.

При этом руководителям фракций предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях обеих палат парламента, на пленарных заседаниях нижней палаты, на заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп и парламентских слушаниях.

В новых редакциях законов предусмотрены положения, впервые в парламентской практике страны вводящие 30-процентную квоту для женщин и молодёжи в партийных списках. Практика других стран показывает, что эта норма является эффективным механизмом вовлечения женщин и молодёжи в работу парламента и местных представительных органов, это будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах.

Предстоящие январские выборы в парламент и местные законодательные собрания Республики Казахстан впервые пройдут по партийным спискам. «Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий, - заявил Токаев. - Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны».

Выступая перед согражданами, Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что обновлённый состав нижней палаты и местных представительных органов власти сосредоточит внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ. Президент не сомневается, что парламентские выборы продемонстрируют приверженность Казахстана демократизации и модернизации политических институтов, призванных обеспечить обновление политической системы.

«Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплочённость. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия Независимости, – сказал Касым-Жомарт Токаев. - Призываю всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты».

Многопартийность как условие стабильного развития

Стоит отметить, что тезисы о развитии многопартийности и парламентских институтов звучали и в прошлогоднем Послании президента Казахстана. Токаев распорядился создать при парламенте республики Институт анализа и экспертизы законодательства. Отмечая ведущую роль партии «Нур Отан», глава страны подчёркивал необходимость сотрудничества с другими политическими партиями и движениями, проводящими конструктивную политику.

«Основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить своё решение именно в парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах, - заявил Касым-Жомарт Токаев. – Депутаты могут и должны пользоваться своими законными правами, в том числе направляя запросы в правительство по злободневным проблемам и требуя от него принятия конкретных мер». При этом отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти должны быть уважительными и деловыми.

Президент видит свою задачу в содействии развития многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений, необходимых для «стабильности политической системы в долгосрочной перспективе».

Заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Казбек Тайсаев считает, что поправки в законы, касающиеся выборов в парламент Казахстана и регламента его работы «очень правильные». «Может быть, и нам в России стоит обратить на них внимание и сделать то же самое», - сказал депутат. Он отметил, что между парламентариями России и Казахстана существуют многолетние рабочие связи.

«В рамках сотрудничества парламентов Казахстана и России проводится большая работа. Основные полномочия делегированы нашему комитету. Мы проводили несколько выездных заседаний в Казахстане, депутаты парламента Казахстана тоже приезжали в Москву, мы обсуждали много вопросов, среди которых – увеличение квоты бюджетных мест в российских ВУЗах для наших соотечественников, проживающих в Казахстане, отношения между нашими государствами. Мы проводим работу по мониторингу выборов, - сказал Казбек Тайсаев. - Хочу отдельно отметить межфракционное сотрудничество. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководитель нашего комитета Леонид Калашников выступили с инициативой проведения встреч представителей фракций, входящих в парламенты наших государств, ведения работы с родственными организациями.

У КПРФ есть договор о дружбе, сотрудничестве и совместной работе с Коммунистической народной партией Казахстана. На недавнем съезде они переименовали себя в Народную партию Казахстана, я считаю это ошибкой, но наверняка у них были свои причины принять такое решение. В рамках сотрудничества наших фракций мы уделяем много внимания вопросам, связанным с принятием законов о поддержке человека труда, согласовываем работу. Отношения между фракциями будут сохраняться, совместная деятельность продолжится. У наших друзей в парламенте Казахстана накоплен колоссальный опыт работы, мы тоже обладаем опытом и в рамках комитета, и в рамках фракций. Проводя совместные заседания, мы учимся друг у друга, поддерживаем друг друга, мониторим выборы в наших странах. После подведения итогов выборов, мы их обсуждаем, и если видим что-то позитивное, то стараемся использовать этот опыт у себя в стране, при необходимости выступаем с законодательными инициативами.

Я с удовольствием поеду в Казахстан на выборы 10 января, если позволит эпидемиологическая обстановка. Насколько мне известно, приглашение уже есть. Выборы в Казахстане всегда проходят очень интересно, у них есть много такого, чему можно поучиться – чётко налажена работа по подготовке и проведению выборов, очень грамотный Центризбирком, поэтому если позволят обстоятельства, то обязательно поеду».

К слову, 2 декабря Центризбирком Казахстана принял постановление «Об аккредитации наблюдателей международных организаций на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 10 января 2021 года». В частности, уже известно, что аккредитацию получили 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ,

6 наблюдателей от Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств и 4 наблюдателя от Миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества.