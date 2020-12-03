Роковой развод с успешной женой: после этого Колтовой погиб с любовницей, а вдовца Легкоступовой обвиняют в смерти певицы

Юрий Фирсов бросил ради Валентины Легкоступовой красивую и успешную жену. Фото: социальные сети.

41-летний телеведущий Александр Колтовой погиб в ноябре при крушении легкомоторного самолета. Вместе с ним в тот роковой полет отправилась его новая возлюбленная. Оказалось, что ведущий программы «ДНК» и соведущий проекта «Звезды сошлись» еще летом подал на развод с женой. Роман Колтового и его новой возлюбленной завершился трагически. Как и скоропалительный брак Валентины Легкоступовой – осенью прошлого года она только познакомилась с женихом, а этим летом он уже развелся и сразу пошел в загс с певицей. 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов в июле женился на 54-летней певице Валентине Легкоступовой, а уже через 40 дней она умерла. Роман этой пары также завершился трагедией. И Колтовой, и Фирсов незадолго до трагедий развелись с женами, в этих браках у них росли дочки и все до поры до времени шло хорошо…

Наталья Фирсова утверждает, что за 18 лет брака муж ее ни разу не ударил. Фото: кадр Первый канал.

Наталья Фирсова выгораживает экс-мужа

«Дома он не пил. Дома у нас алкоголя не было вообще. У него присутствовал алкоголь в жизни на открытии, закрытии регаты. Когда он приезжал домой, то приходил в себя достаточно быстро. Проблемы с алкоголем начались у него года четыре назад. Как только это начиналось, он сразу обращался в клинику, а потом приезжал нормальный домой. Пару тройку раз такое было. Со мной Юра не пил. Однажды в отпуске он пил пару дней подряд. Мы летали на новый 2019-й год на Сейшелы семьей. Начал в самолете – завершил по прилету в Москву. На этом все!» - так характеризует экс-мужа 51-летняя Наталья Фирсова.

Наталья вышла замуж в 33 года, считала свой брак с Юрием счастливым – муж занимался дочкой, проявлял знаки внимания и любви. Прожили вместе 18 лет, их дочери Василисе 16 лет. Наталья работает главным бухгалтером. При разводе она с дочерью осталась жить в столичной квартире, которая принадлежит Наташе. У Фирсова собственной недвижимости нет. Наталья прилично зарабатывает, но Фирсов теперь выплачивает ежемесячно деньги на дочь – это при разводе прописали в мировом соглашении. Этими подробностями экс-жена Юрия Фирсова поделилась в программе «Пусть говорят».

В ноябре прошлого года Юрий Фирсов рассказал супруге, что влюбился в другую женщину – и уходит к Валентине Легкоступовой. По словам Натальи был звонок от Легкоступовой с объяснением ситуации – мол, ей жаль, что пришлось разрушить семью. Фирсова рассказывает: «Я его не стала держать. После того как узнала о его отношениях с Валентиной Легкоступовой, наш брак закончился. Конечно, мне было неприятно, что он венчался, ведь наш брак тоже венчанный…»

Экс-жена Фирсова выглядит шикарно – лет на 15 младше возраста, обозначенного в паспорте. Женщина дорого одевается, посещает косметолога, занимается спортом, прилично зарабатывает – многие задаются вопросом, как можно было уйти от такой красавицы. Но любовь внесла коррективы в счастливую (по словам Натальи) супружескую жизнь.

Наталья Фирсова утверждает, что совсем не употребляла алкоголь: мол, может когда-нибудь и хотелось пригубить бокал вина в выходной, но спиртной в доме у нее было под запретом – чтобы не было соблазнов для ее Юрочки.

Александр Колтовой подал на развод 7 июля.

Наталья Фирсова рассказала, что летом уже после свадьбы мужа звонила ему, что договориться и забрать документы разводе; но не получила вразумительного ответа: «Позвонила Вале, и она не могла ничего сказать. Было понятно, что они оба выпивают».

Наталья Фирсова рисует очень положительный публичный портрет мужа, защищает отца своего ребенка: «У меня сейчас новая жизнь, а Юрий - пройденный этап. Но могу сказать, что он ни разу в жизни не поднимал руки меня. Не было такого! Юра ни меня, ни дочку не обижал!» Также она прокомментировала фото в соцсетях Юрия с молодыми женщинами - оказалось, что это постоянные участницы регат.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти Валентины Легкоступовой. По версии Юрия Фирсова его жена получила травму, поскользнувшись на мокром полу ванной. Родные Валентины Легкоступовой предполагают, что Фирсов мог толкнуть женщину, также звучат обвинения в том, что он не сообщил вовремя о травме – не вызвал «Скорую». Напомним, что дочь певицы сопровождала Валентину Легкоступову с Юрием Фирсовым в государственную наркологическую клинику. При поступлении супруги прошли осмотр и начали получать лечение. Через день Легкоступова впала в кому. Как выяснилось уже в другой клинике у Валентины была закрытая черепно-мозговая травма, множественные гематомы. Певице провели операцию, после которой она уже не пришла в себя. Родные звезды хотят разобраться в обстоятельствах ее смерти.

Развод перед смертью

Александр Колтовой вел ежедневную программу «ДНК» - сейчас в эфире передачи, отснятые с его участием. А с 14 декабря начнут показывать выпуски социального ток-шоу с новой ведущей актрисой Анной Казючиц. А вот кастинг на должность соведущего Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись» продолжается.

Колтовой скрывал от коллег свой недавний развод – об этом знали лишь самые близкие. В начале июля Александр подал в мировой суд заявление о расторжении брака. Решение о разводе вступило в силу в сентябре. Экс-жена Колтового Анна Амосова против появления ее фото в прессе. Анна работает директором по пиар и рекламе в крупной компании. Анна – красивая, успешная женщина, пара воспитывала 5-летнюю дочь. Из «совместно нажитого» у супругов – квартира и земельный участок.

Колтового заменили в программе ДНК. А вот соведущего в «Звезды сошлись» для Лерой Кудрявцевой пока не нашли. Фото: СОЦСЕТИ

Разводился Колтовой из-за одного романа, но пока шел развод - он расстался с «разлучницей». И буквально за два месяца до смерти у Александра начался новый роман - с 33-летней Натальей Климовой. Сообщалось, что женщина была замужем. На самом деле Наташа развелась еще два года назад – последние десять лет она не работала, была домохозяйкой, посвятила себя воспитанию детей, получению второго высшего образования. Климова сохранила прекрасные отношения с экс-мужем (том-менеджером крупной компании), который теперь будет воспитывать их детей, оставшихся сиротами.

Колтовой планировал на новый год путешествие с новой избранницей на Красную Поляну…

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