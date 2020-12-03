Решение о прививке врач примет индивидуально: Онищенко рассказал о массовой вакцинации от коронавируса

Геннадий Онищенко во время вакцинации от гриппа. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

- Геннадий Григорьевич, вчера президент сказал, что со следующей недели начнем масштабную вакцинацию. Что это значит?

- Это значит, что налажено промышленное производство вакцины. Это самое главное из того, что это значит. И сейчас будет составлен график поставок этой вакцины для регионов, прежде всего, конечно, в «рисковые регионы».

- Это какие, например?

- Которые определяют сегодня погоду по состоянию заболеваемости. Чтобы максимально эффективно остановить эпидемический процесс.

- А какие это регионы?

- Ну, как какие? Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край. (Есть регионы, где высокий уровень интенсивности, но там немного людей живет, поэтому они погоду по стране не делают). Это те самые регионы, где и населения много, и интенсивность этих процессов (речь об эпидемии. - А.Г.) высокая.

И, конечно же, в первую очередь это должно пойти на группы риска. Мы уже много раз с вами обсуждали, кто таковыми является.

- Это врачи, учителя…

- Ну, да.

- Интересно, это для всех возрастных групп или там будет какая-то градация?

- Ну, как - возрастные группы? Допустим, школьники болеют меньше всего, и у них болезнь протекает очень легко.

Ну, у каждого свой график... Вот если человек вчера привился от гриппа, его пока отставят. Если вернулся с больничного по заболеваемости ОРЗ, его вакцинацию тоже отложат на месяц как минимум, потому что нельзя его прививать. Логистика будет вот такой.

- У нас врачи и учителя - разного возраста: есть и те, кому и 25 лет, и 30, и 50, и 60.

- Конечно, в каждом конкретном случае разберутся.

- А есть ли ограничения по состоянию здоровья, то есть противопоказания?

- А как же! Понимаешь, каждое лекарство, каждая вакцина имеет свои противопоказания. В инструкции по применению как раз имеется такой раздел. Временным противопоказанием является перенесенное инфекционное заболевание, после которого, как я уже сказал, можно прививать только через месяц. Если была какая-то другая прививка, тоже временно противопоказано проведение вакцинации.

В каждом конкретном случае решение о вакцинации будет приниматься врачом.

- То есть, нужна будет медицинская карточка?

- А как же! Любая вакцина в любом возрасте назначается конкретным врачом, конкретному человеку, при этом обязательно делается запись в медицинской документации, затем проводится вакцинация и - нова запись в медкарте. Это все строго документируется.

- Это все в поликлиниках будет организовано?

- Ну, а где же? Могут организовать специальные прививочные пункты, но, прежде всего это - поликлинические сети.

- А если, допустим, есть какие-то хронические заболевания, они будут учитываться?

- Конечно. А как же?

- А какие хронические заболевания?

- Понимаете, вы сейчас меня толкаете на путь, который кончится тем, что Онищенко сказал, что вот этих людей прививать не будут. Есть противопоказания, но тут дилемма принципиальная. Те, у кого есть хронические заболевания, их нужно, прежде всего. прививать. Мы иногда даже некоторых госпитализируем, чтобы провести вакцинацию. Делается соответствующая премедикация так называемая. Если вы, например, аллергик, то вас могут сначала пролечить, для того чтобы снизить неадекватную реакцию и так далее. Поэтому, в каждом конкретном случае это будет решаться индивидуально.

- Скажите, а сколько у нас уже доз вакцины готово?

- Что значит «сколько доз»?

- Миллион, полмиллиона сейчас?

- Ну, пока 100 миллионов, конечно, нет, но производство уже налажено. В декабре, по-моему, обещали несколько миллионов выпустить. Постепенно это наращивается. И надо же наработать еще. Даже если на полную мощность будет запущено предприятие, оно должно наработать необходимый объем.

- А какой мощностью обладают предприятия по выпуску вакцины?

- Давайте зададим этот вопрос производителям. Пока мы не можем сказать, сколько они готовы выпускать, потому что они сейчас только входят в этот процесс. Во всяком случае, на свою страну мы необходимый объем наработаем. Он наращивается постепенно.

- Еще возникает такой вопрос. Если это - масштабная, массовая вакцинация, как избежать очередей, которых мы сейчас так боимся?

- Александр, в этом проблемы нет никакой. Мы сейчас с вами каждый год, начиная с августа, спокойно прививаем 80 миллионов человек наших жителей. И сегодня уже привито более 60 миллионов.

- От гриппа?

- Да, от гриппа. Вы где-нибудь видели очереди, толкучку? Не видели же? Так и здесь будет.

- Скажите, если у меня в «Комсомолке» - часто материалы с Онищенко, меня без очереди примут?

- Я вас лично туда отведу за руку, выберу самую длинную иглу, чтобы она побыстрее добралась до самых сокровенных, потаенных уголков вашей анатомии, и этой иглой - сам, лично - вам сделаю прививку. Я вам это обещаю.

- А если у меня аллергия на клубнику?

- На клубнику? Мы изведем всю клубнику в пределах вашей досягаемости. И потом, сейчас не сезон клубники, товарищ Гамов.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич, мы вам очень признательны.

- Пожалуйста.