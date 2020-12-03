Главное о прививках от коронавируса: кому сделают, противопоказания, побочные реакции

В Москве с 5 декабря начинается массовая вакцинация. Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная с 4 декабря, в Москве открывается электронная запись на вакцинацию от Covid-19. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. «КП» собрала ответы на самые частые вопросы о прививке от ковида.

1. Какой вакциной будут прививать москвичей?

Речь идет о первой в мире зарегистрированной прививке от коронавируса «Спутник V». Как заявляют разработчики в официальном твиттер-аккаунте вакцины, ее эффективность превышает 95%. При этом третья, пострегистрационная фаза клинических исследований «Спутника V» на 40 тысячах добровольцев пока не закончилась. По данным на 30 ноября две дозы вакцины (прививка включает два укола с разницей в 3 недели) получили 16 тысяч волонтеров.

2. Кто получит прививку?

«Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности (то есть и муниципальных, и федеральных, и частных клиник. - Ред.), а также для работников городских социальных служб», - пояснил Сергей Собянин. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять, добавил мэр.

3. Нужно ли прививаться тем, кто переболел давно или перенес ковид бессимптомно?

Единой официальной позиции по этому вопросу сегодня нет. В одном из московских центров по проведению клинических испытаний вакцины «КП» поясняли, что людей с антителами к коронавирусу «отсевают», то есть не принимают на вакцинацию. В то же время глава команды разработчиков «Спутника V» академик РАН Александр Гинцбург на «круглом столе» по ковиду 22 сентября заявил:

- Надо смотреть, в какой форме протекало заболевание. Если человек перенес ковид, что называется, на ногах, заразился, но не заболел, то этот контингент надо вакцинировать однозначно. У тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме, надо проверить не просто уровень антител к коронавирусу, а именно концентрацию протективных (защитных) антител. Если уровень этих антител достаточный, то с вакцинацией можно повременить. Если же нет, нужно вакцинировать.

4. В каком возрасте можно рассчитывать на прививку?

На сегодня в официальной инструкции к «Спутнику V» сказано, что вакцина предназначена исключительно для лиц 18-60 лет.

При этом проводятся клинические исследования и для более старших возрастных групп, в одном из таких испытаний принял участие журналист «КП» Сергей Пономарев. Будут ли вакцинировать москвичей старше 60 лет, пока официально не сообщалось.

5. Какие есть противопоказания для вакцинации «Спутником V»?

Полный перечень противопоказаний перечислен в инструкции к вакцине.

- Не допускается делать прививку во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также при обострении хронических. В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

- При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

- Запрещено применение вакцины во время беременности, грудного вскармливания и детям до 18 лет.

- Кроме того, в инструкции отмечается, что вакцинацию нужно проводить с осторожностью при ряде хронических заболеваний. В том числе: хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (перенесенных инфарктах миокарда, миокардитах, эндокардитах, ишемической болезни сердца), аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и др. Во всех этих случаях перед вакцинацией требуется дополнительная консультация врача.

6. Какие побочные реакции возможны после укола вакцины?

В Москве после вакцинации выдают памятку с описанием возможных побочных явлений. Как сообщают «РИА Новости», в памятке перечислено:

- 5,7% пациентов могут почувствовать ломоту в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головную боль или температуру более 37 градусов.

- около 4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины.

- 1,5% пациентов ощущают заложенность носа, насморк или першение в горле.

«Большая часть пациентов переносит вакцинацию без недомоганий. При этом их появление также является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета. При возникновении слабости, общей усталости и тошноте пациентам рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и позволить себе отдохнуть», - поясняется в методичке.

7. Когда появляется иммунитет?

Специалисты подчеркивают: ни после первого укола, ни сразу после второй инъекции полноценного иммунитета к коронавирусу не возникает. Иммунная защита формируется только через 42 дня после первого введения вакцины! Об этом рассказал один из организаторов клинических испытаний «Спутника V», директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.