Проводим старый год 11 раз!

Супругу новогоднего волшебника зовут Зима. Фото: Shutterstock

2020-й будет особенным до последнего дня: впервые 31 декабря мы официально не работаем; впервые обойдемся без корпоративов и поездок за рубеж; впервые обзвоним всех друзей, живущих восточнее нас, чтобы поздравить их и узнать, действительно ли этот «лихой високосный» закончился.

ВНИМАНИЕ!

Множество народов отмечают Новый год по своим традициям. Чаще всего - в дни солнцестояния или равноденствия. Но все они садятся за праздничный стол вместе со страной - вечером 31 декабря.

Встретим новый год 11 раз! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

-1 Калининградцы

Самый западный регион страны и отмечает с уклоном в европейские традиции. На столе, особенно если приехали гости с «материковой России», должен быть угорь местного приготовления - местный деликатес. Из прочих «национальных» блюд отметим марципаны, «творожный упрямец» (блюдо из сливок и творога), клопсы (фрикадельки).

РЕЦЕПТ

Кёнигсбергский марципан

Миндаль очистить от шелухи (лучше с помощью кипятка), вымыть и высушить.

Перемолоть.

Соединить с сахарной пудрой в пропорции 1:1.

Добавить немного воды.

Мешать до однородности и очень долго - пока из миндаля не выделится масло.

Добавить пряности по вкусу.

Налепить из получившейся массы фигурки и расписать пищевыми красками.

Обжечь на огне.

0 часов

По московскому времени живут почти 3/4 населения России. Даже жители Крыма.

Татары - второй по численности народ нашей страны - празднуют в ночь на 1 января. Только после того как отметят в кругу семьи, разрешается сходить в гости, взяв с собой чак-чак - национальное блюдо из теста в меду - символ гостеприимства.

Чуваши неделю празднуют Сурхури (сурах-ури - «овечья нога»). Название пошло от древнего обычая. В праздник парни и девушки в темном хлеву ловили овец и привязывали к ним веревки. Утром разбирались, кого пометили. Если помечена белая овца, то у жениха или невесты будут светлые волосы, и наоборот. Главное, чтобы не попалась пестрая: тогда суженый или суженая будут некрасивыми.

Еще девушки приносили домой курицу и смотрели, что она будет клевать. Если зерно или соль - выйдет замуж за богатого. Если уголь - за бедного.

«Гвоздь программы» - трехдневный танцевальный марафон для молодежи, в котором пары могут меняться.

Мордва - на новогоднем столе обязательны пшенные блины и поза (напиток вроде кваса или легкой браги из сахарной свеклы). В остальном все как у большинства населения страны. Разве что в гости обязательно ходят со своим угощением.

Карелы и вепсы отмечают «сюндуму». Особое внимание - к «магии первого дня», то есть «как встретишь, так и проведешь». Во время празднования - не ругаться, не грустить, сытно есть и обильно запивать, не выносить ничего из дома.

Главное, чтобы первым в гости пришел пожилой мужчина (лучше с бородой): это сулит достаток.

Вода - символ изобилия в новом году молочных продуктов.

Осетины отмечают 12 - 14 января. В праздник принято разжигать перед домом костер: чем он ярче, тем радостнее семья проведет год, тем меньше будет зла от вражеских сил. Для того чтобы год был богатым, семья накрывает обильный стол. В центре - осетинский пирог. Его должны отведать все члены семьи. С посторонними не делиться!

Тот, кто утром первым войдет в жилище, должен рассыпать зерна и пожелать в новом году столько же удач, сколько зерен на полу.

+1 Удмурты

Главные здесь - ряженые. Заранее расскажите об этом своим гостям. Издавая страшный шум, ряженые распугивали банных духов, изгоняли болезни, приносили удачу. Задача хозяев - опознать скрывающихся под маской и тут же поднести угощение.

На столе должны быть пироги, мясо, пельняни (не буду это переводить) с разной начинкой.

+2 Ненцы

Ненцы отмечают два Новых года - зимний и летний, в ноябре и июне. Задабривают духов: просят, чтобы зима была не холодной, а охота и рыбалка - богатыми.

Отметив, ненцы обмениваются подарками. Особое внимание - детям: если обидите кого-нибудь из них, добрые духи покинут вас.

+3 Омичи

Омичи - не национальность, а жители одноименной области. Только здесь разница с московским временем составляет три часа.

Омская область - Россия в миниатюре: на ее территории проживают представители 121 национальности. Подавляющее большинство - русские. За ними с большим отрывом - казахи, украинцы и немцы. Поэтому отмечают здесь… Записывайте: елка, оливье, мандарины, «С легким паром!».

+4 Алтайцы

Помимо 1 января, в двух алтайских республиках национальный Новый год Чага-Байрам («Белый праздник») отмечают по лунному календарю в феврале или начале марта. К алтарям приносят фигурки людей и животных из сыра, просят о благоденствии всему живому. Дом окуривается можжевельником.

На этот день обычно намечается ритуальная кража невесты. Происходит она, за исключением редких криминальных случаев, по обоюдному согласию. На следующий день жених с родственниками приезжают в дом невесты, как бы признают вину и предлагают начать торг по поводу размера наказания. Родственники невесты определенное время вроде как не соглашаются на перемирие, но в конце концов все заканчивается согласием и совместным распитием алтайской молочной водки. Обычно в качестве калыма родители жениха преподносят тушу барана.

+5 Буряты

Буряты отмечают Новый год 1 января и в феврале. День Сагаан Сар («Белый Месяц») высчитывается по лунному календарю.

Тот, кто последним заходит в дом, закрывает дверь на все замки, чтобы не пустить беды уходящего года. У входа надо оставить кусочек льда и веник - они помогут очистить жилище от проблем.

Накануне в жилище наводят порядок. Это надо поручить незамужним девушкам: чем хуже они приберут, тем некрасивее жених им достанется. К тому же злобный и падкий на алкоголь.

Празднуют в узком семейном кругу.

+6 Якуты

В Якутии (территория республики расположилась в трех часовых поясах) это летний праздник Ысыах - день почитания бога Айыы и веселье по поводу пробуждения природы. Главное - хоровод осуохай, он может длиться несколько суток. Участники заряжаются целительной энергией на весь год. В финале домашний очаг окропляется кумысом.

+7 Эвенки

Эвенки празднуют Новый год в день летнего солнцестояния, то есть 22 июня. Встречая «новое солнце» - Хэбденек (в переводе «веселье»), старейшины проводят обряд очищения дымом можжевельника. Каждая семья завязывает на ветке дерева (ваша домашняя елка подойдет) лоскуток и загадывает общее желание.

Старый год провожают хороводом.

+8 Нивхи

Праздник обновления природы - Питул коренные жители Сахалина отмечают летом. Начинается он с обрядов кормления духов. На столе обязательно блюдо из рыбы.

+9 Чукчи

Праздник встречают в ночь на 22 декабря - в день зимнего солнцестояния. Он называется Пэгытти (в переводе «пестрое скопление») - по названию ритуальной звезды. Как она взойдет, так новый год и наступает. В официальной астрономии Пэгытти - это Альтаир в созвездии Орла.

С помощью священной «огнивной» доски - символа очага - разжигается костер. В него «кидают» все дурные мысли, чтобы встретить год обновленным. Жители европейской части России! В 15 часов по Москве зажгите хотя бы свечку, чтобы спалить в ее огне весь свой душевный хлам.

Не забудьте задобрить духов - поделитесь с ними угощением.

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА

Деды разных народов

Саган Убугун из Бурятии. Фото: vk.com

Бурятский Саган Убугун.

Начнем хоть и по алфавиту, но с самого древнего. Саган Убугун известен народам Монголии, Бурятии и Калмыкии еще с их добуддийского периода, то есть более 2,5 тысячи лет. Покровитель буквально всего хорошего, чего желают люди себе и другим. Супруг Земли.

Кабардино-балкарский Уэс-Дадэ

Горец - с бородой, кинжалом, хотя и в красной шубе.

Паккайне из Карелии. Фото: pakkaine.karelia.su

Карельский Паккайне

Рыжий веселый озорной персонаж обходит «владенья свои» в компании незлобных лесных троллей. Он молод. Работая купцом, ездил по всему миру и оставлял в зеркалах свои отражения. К зиме все они вылезали из зеркал и отправлялись на родину Паккайне в карельский Олонец.

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Ненецкий Ямал Ири

Особые приметы: длинные волосы заплетены в косу, на поясе - украшение из бивня мамонта. В руках - бубен. С его помощью он может нагнать холод. С одной стороны, это наказание, с другой - вымораживание всего плохого.

Татарские Кыш Бабай и Кар Кызы. Фото: instagram.com/tatar_moroz

Татарский Кыш Бабай

Приходит с татарской Снегурочкой, ее зовут Кар Кызы. Кроме нее в свите - невидимые добрые и злые волшебники, демоны и прочие мифические персонажи.

Удмуртский Тол Бабай

Местный «Зимний дед» раньше был великаном алангасаром. Когда люди вытеснили великанов в северный полуночный край Уйпал, он один остался и долго прятался. Однажды с удивлением узнал, что дети его не боятся, и стал их лучшим другом.

Чувашский Хёл Мучи

С внучкой Юр Пике на праздник являют миру три главных чуда - исполняющий желания сундук, приносящие счастье волшебные часы и «пророческий» говорящий самовар.

Якутский Чысхаан

Является в образе Зимнего Быка. В разгар зимы он приходит со стороны океана и напускает на землю лютую стужу. Следите за его рогами - чем они больше, тем свирепее будет мороз. А еще очищает землю от зла.

Алтайский - Соок-Таадак

Башкирский - Кыш Бабай

Мордовский - Нишке и Мороз Атя

Осетинский - Артхурон

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