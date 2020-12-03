На днище: полумаргинальные стримеры учат насилию в режиме онлайн

В последнее время в Сети сформировался омерзительныи пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальнои молодежи.

В последнее время в Сети сформировался омерзительныи пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальнои молодежи.

Один напивается, как свинья, и дубасит перед камерой свою субтильную подружку, которую потом по недоразумению в новостях назовут «моделью». В модном кафе, к слову, дубасит, на глазах у отдыхающей публики, которая к жертве не проявляет никакого сочувствия. И на глазах у своих подписчиков, которые не нарадуются на своего «мужественного» бухого кумира. Растет число фолловеров – растут рекламные гонорары.

Другая практически в режиме онлайн провожает на тот свет своего мужа, нырнувшего в бассейн с сухим льдом. И носится потом с его телом по всем телеканалам, наращивая популярность.

Третий вместе с беременной подругой убивается наркотикам и алкоголем так, что несостоявшаяся мама в прямом эфире умирает от передозировки. И он пускает носом пузыри над ее телом - опять же под камеру, роняет слюни на ее застывшую грудь, бормочет что-то, уи дя тропои мефедроновых грез. Вместо того, чтобы вызвать скорую. А подписчики смотрят, несколько часов смотрят, пока кто-то сообразительныи не позвонил в полицию.

И это только самые громкие, известные случаи, а это ведь теперь – целая индустрия с множеством вполне вменяемых и чистоплотных ниш, но есть одна, которая называется «днище». У которого появляются все новые и новые подражатели. И ниша эта находится вне правового поля. Может, Роскомнадзор вот этим днищем заи мется, чтобы по несколько часов такого ада не транслировалось в неокрепшие головы «нашего будущего»? Только без кампанеи щины, в которои под топор попадут сразу все блогеры оптом.

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