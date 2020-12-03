"Олег Ефремов покончил с собой": обнародовано тайное письмо любовницы актера Нины Дорошиной

Актер Олег Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Нина Дорошина обрела любовь и славу после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби". Культовую картину в 1984 году снял режиссер Владимир Меньшов. Героиня Дорошиной по сюжету смогла сохранить семью. А вот в реальной жизни у звезды все сложилось очень трагично.

Актриса Нина Дорошина.

Нина Дорошина долгие годы была любовницей Олега Ефремова. Отношений с прославленным артистом она ждала несколько лет. За их бурным романом следила вся театральная тусовка.

Нина Дорошина и Олег Ефремов в фильме «Первый эшелон» (1955 г.)

Когда Алла Покровская забеременела от Ефремова, Дорошина то ли назло ему, то ли действительно по зову сердца связала свою судьбу с Олегом Далем. К ним в гости потом приходил и Ефремов, и даже оставался ночевать. Нина Михайловна, вспоминая про свою тогдашнюю жизнь, говорила: "Ошибкой было не то, что я потом вернулась к Ефремову. А то, что я пыталась клин клином вышибить и пошла на этот брак с Далем. Никогда не пытайтесь вышибить клин клином…".

В итоге с Далем она развелась через два года, с Ефремовым же встречалась еще 10 лет. "Я порвала с ним только тогда, когда он увлекся Анастасией Вертинской. Он влюбился в нее очень сильно, и этого я уже выдержать не могла. И тут как раз за мной стал очень красиво ухаживать осветитель из нашего театра, и я вышла за него замуж", - вспоминала актриса.

Актриса Людмила Иванова, вспоминая тот период, рассказывала, что любовь к Ефремову жила в сердце Дорошиной всю ее жизнь. Когда второй муж Нины однажды предложил снять со стены портретик Ефремова, Дорошина отчеканила: "Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов висел и будет висеть!". Этот портрет действительно был рядом с кроватью Нины Михайловны до ее последних дней.

На днях Андрей Малахов обнародовал тайное письмо Дорошиной о Ефремове. "Сенсацией стало то, что Олег женился на Покровской. Для всех это был удар, а для Нинки - просто катастрофа. Она была так расстроена", - рассказала актриса Вера Карпова в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Тайное письмо Дорошиной о Ефремове обнародовали в передаче Андрея Малахова.

В письме подруге Дорошина раскрыла душу. Она поведала о последнем дне Олега Николаевича. Актер скончался 24 мая 2009 года после продолжительной борьбы с раком легких. "24 мая его не стало, он покончил с собой. 31-го его похоронили. Я до сих пор как во сне. Во мне все умерло, затормозилось восприятие окружающего", - писала Нина Михайловна.

Впрочем, по словам дочери Ефремова, актриса явно преувеличила. "Ну какое самоубийство? Он умер во сне", - отметила Анастасия.

Сама Дорошина скончалась через 18 лет. Она тяжело болела. Умирала мучительно тяжело. У 83-летней звезды возникли серьезные проблемы с ногами, она почти не вставала с постели. "Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит. Мне никто не помогает. Я одна", - сетовала Нина Михайловна. Причиной смерти стал сердечный приступ. До сих пор на могиле артистки нет памятника - стоит обычный деревянный крест. Детей у Дорошиной не было.