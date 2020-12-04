Доза на миллион: какие лекарства самые дорогие в мире

Синтез некоторых лекарств стоит огромных денег Фото: Shutterstock

Здоровье – удивительно дорогое удовольствие. Причем в буквальном смысле этого слова. Когда у нас или близких случаются проблемы и приходится обращаться к докторам, эта мысль частенько приходит в голову, даже если речь идет не о самых серьезных заболеваниях. Что уж говорить о тех случаях, когда на кону стоит сама жизнь.

Лечение почти всегда требует приема лекарств. Привычные для советских граждан 2 копейки за таблетки от кашля сменили тысячи, а порой и миллионы рублей или долларов: цены на некоторые препараты заканчиваются 5-6 нолями.

Фармпроизводители оправдываются: синтез некоторых лекарств стоит огромных денег, плюс необходимо покрывать многолетние расходы на их разработку. Также на дороговизну влияет и орфанность заболеваний, при которых показано применение конкретных препаратов: болезнь может встречаться крайне редко, и, следовательно, производить узкопрофильные лекарства в большом количестве просто нет смысла.

В этом обзоре представлена десятка самых дорогих лекарств в мире. И поскольку все препараты имеют разную кратность применения, рейтинг составлен из расчета затрат на годичный курс лечения.

Золгенсма – более $2000000

Бесспорным лидером по стоимости является препарат под торговым названием Zolgensma. Его научное наименование посложнее – онасемноген абепарвовек. Это лекарство применяется для лечения спинальной мышечной дистрофии (СМА) – редкого генетического заболевания.

Препарат одобрен в США для лечения детей со СМА до двухлетнего возраста. Уникальной особенностью Zolgensma является однократное применение. Но, к сожалению, в мире не так много людей, способных оплатить инъекцию чудо-лекарства своему ребенку: стоимость препарата установлена на уровне $2125000 (свыше 161 миллиона рублей).

В США большинство страховок не покрывает затраты на это лекарство, поэтому было принято решение дать возможность некоторым страховщикам оплачивать лечение своих клиентов в рассрочку по $425 тысяч в течение пяти лет.

Миалепт - почти $855000

Миалепт применяется для лечения пациентов с дефицитом лептина при генерализованной липодистрофии. Проще говоря, с врожденным или приобретенным аномальным распределением жировой ткани в организме. Болезнь сопровождается нарушением работы внутренних органов.

Цена одного флакона миалепта – $5093,32. Как правило, пациентам необходимо использовать 14 флаконов в месяц. Стоимость лечения за год составляет $855678 (около 64,9 миллионов рублей).

Лукстурна - $850000

Препарат предназначен для лечения наследственной дистрофии сетчатки, заболевания, ведущего к потере зрения вплоть до полной слепоты. Пациентам, как правило, требуется введение одного флакона лекарства в каждый глаз. Стоимость флакона составляет $425 тысяч, итого – $850 тысяч (примерно 65,5 миллиона рублей).

Бринейра - $700000

Бринейра (церлипоназа альфа) предназначена для лечения редкого наследственного заболевания, имеющего название позднего детского нейронального цероидного липофусциноза – смертельно опасного расстройства нервной системы, при котором ребенок постепенно теряет способность ходить.

Годовая стоимость препарата составляет свыше $700 тысяч (более 53 миллионов рублей).

Солирис - $678000

Используется для лечения редкой формы анемии. Дозировка и кратность применения препарата зависят от возраста пациента и степени заболевания. Большинству больных он назначается в таких дозах, при которых его годичная стоимость превышает $678 тысяч (51.3 миллиона рублей).

Блинцито - $672000

Противоопухолевое средство, применяемое при лечении редкой формы рака крови и костного мозга. Чаще всего пациентам необходимо 168 флаконов препарата в год. Каждый флакон стоит около $4 тысяч. Всего на лекарство за год придется потратить $672 тысячи (почти 51 миллион рублей).

Равикти - $664000

Равикти (глицеринфенилбутират) – применяется для лечения пациентов с нарушением синтеза мочевины и помогает устранить из клеток организма излишки азота, предотвращая накопление токсичного аммиака, который может привести к повреждению головного мозга и стать причиной комы или смерти больного.

Как правило, для поддержания нормального состояния организма пациенту требуется 132 флакона препарата по цене $5031 за один. Итого, в год за лекарство нужно заплатить более $664 тысяч (50,4 миллиона рублей).

Люмизим - $643000

Используется для пациентов с болезнью Помпе (наследственного заболевания, характеризующегося накоплением сложных сахаров в организме в результате ферментативной недостаточности). При цене свыше $824 за один флакон пациенту в год придется потратить на это лекарство примерно $643 тысячи (48,8 миллионов рублей).

Актиммун - $633000

Актиммун одобрен в США для лечения остеопетроза (мраморная болезнь, образование аномально плотной костной ткани) и хронической гранулематозной болезни, а также редких заболеваний, вызывающих сбои в работе иммунной системы. Один флакон Actimmune в США стоит $4798. Для лечения в течение года понадобится примерно 132 флакона препарата. Итого, за год стоимость лекарства составит более $633 тысяч (немногим более 48 миллионов рублей).

Фолотин - более $500000

Folotyn (пралатрексат) применяется для лечения редкой формы рака крови. В США стоимость одного флакона весной этого года немного выросла и достигла $5880. В зависимости от возраста пациента, его состояния и степени болезни за год на лечение фолотином придется потратить от $400 до более $500 тысяч.

Там, где крутятся большие деньги, обязательно возникнут мошенники, пытающиеся поживиться. Фармацевтическая сфера – не исключение. Один из самых крупных скандалов в этой области связан с американским предпринимателем албанского происхождения Мартином Шкрели.

Свое имя и состояние (которое оценивается в $27 миллионов) Шкрели сделал именно на спекуляции лекарствами. Так, созданная им фармацевтическая компания Retrophin выкупила права на препарат Thiola, применяемый для лечения редкого наследственного заболевания, а затем повысила стоимость на лекарство на 2000%. Позже бизнесмен был вынужден покинуть Retrophin, а сама компания подала на него в суд за нарушение правил торговли ценными бумагами.

Через год вновь созданная Шкрели фирма Turing Pharmaceuticals провернула тот же трюк с препаратом Daraprim и увеличила его цену с $13,5 до $750. В ответ на требование снизить цену на Daraprim, выпускавшийся с 1953 года, Шеркли заявил, что препарат нуждается в улучшении, а это требует серьезных вложений.

В конце концов, суд приговорил Шкрели к штрафу в размере более $7 миллионов и семилетнему тюремному сроку, а американцы нарекли его злодеем и «самым презираемым человеком в Америке».

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