Просто так коронавирус не прицепится: Известный спортивный врач рассказал, как уберечься в пандемию

В случае с ковидом, пока мы не переболеем или не сделаем прививку, приобретя специфический иммунитет в виде антител и памяти, у нас одна надежда только на врожденный естественный иммунитет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус злобствует во всем мире, при этом болеют не только обычные люди, но и супер-здоровые спортсмены. О том, как обезопасить себя в это непростое время, мы поговорили с подполковником медицинской службы в отставке, врачом сборной России по велоспорту Александром Яблуновским.

- Александр Петрович, сейчас множество спортсменов болеют коронавирусом. Больше всего случаев в командных видах спорта. Но почему не все в команде заболевают, а только некоторые? То же, кстати, происходит и во многих семьях.

- Действительно, болеют не все, даже по статистике на начало ноября было 13 человек на 100 тысяч населения. Это небольшой процент, но, к сожалению, есть смертельные исходы, вот это, конечно, самое печальное в этом коронавирусе. Но почему все-таки мы болеем и почему болеем не все? Во-первых, все зависит от дозы полученных вирусов. Чем дольше мы контактируем с заболевшими, тем тяжелее будет проходить наша болезнь. Даже самый здоровый врач, работающий с коронавирусными больными без спецзащиты, может заразиться. При обычных бытовых контактах достаточно соблюдения социальной дистанции, масок, перчаток, мытья рук. Во-вторых, многое зависит еще от контагиозности, от заразности самого вируса. Но, как пишут, заразность коронавируса выше , чем у гриппа, но ниже, чем у риновирусов. Но в любом случае это не корь и тем более не чума…

- Там косит всех подряд.

- Да. Но среди первично-выявленных ПЦР-положительных случаев до 40% не имеют симптомов COVID-19 . В 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. Есть примеры, когда при заболевшем родственнике не все члены семьи заражаются этим вирусом. Некоторые спортсмены узнают, что он заразился коронавирусом во время еды, когда понимают, что пропали запахи. Этот симптом пугает всех, хотя других клинических проявлений нет.

- При этом у человека тест может быть отрицательный?

- Да. По статистике до трети всех ПЦР-тестов отрицательны, но при этом человек может болеть. То есть, получается, что пока мы не переболеем COVID-19 или не сделаем прививку, приобретя специфический иммунитет в виде антител и памяти, у нас одна надежда только на врожденный естественный иммунитет. Многих здоровых людей, в том числе и спортсменов, он замечательно оберегает. Там и надо искать резервы.

- Что же может повлиять на состояние врожденного иммунитета у здоровых людей?

- Подсказки я увидел некоторых «загадочных» фактах, связанных с лечением COVID-19. Почему-то в протоколе лечения легкой и средней степени коронавирусной инфекции наряду с противовирусными препаратами применяются противомалярийный препарат в комбинации с антибиотиком, которые не обладают способностью прямого воздействия на вирус. Пишут, что кому-то помогает, но « механизм изучен не до конца».

- Отсутствие обоняния - главный симптом?

- У больных с COVID-19 более половины имели в анамнезе диарею, причем у 19,4% пациентов диарея была первым симптомом и выявлялась еще до появления респираторной симптоматики. Дифференциальную диагностику рекомендуют проводить с вирусными гастроэнтеритами, хотя подобные симптомы бывают и при лямблиозе, амебиазе, гельминтозе. Практический опыт скрининговой нелинейной и кинезиологической диагностики спортсменов и пациентов без клинических проявлений респираторных заболеваний позволил посмотреть на эту проблему немного с другого ракурса. Как правило, при выявлении протозойной инфекции (чаще лямблии, амебы) и или гельминтов (чаще аскарида, острицы), у этих же пациентов тестируется бессимптомное носительство патогенной бактериальной (чаще стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная палочка, энтерококки …) и вирусной (чаще аденовирус, риновирус, цитомегаловирус, герпес) микрофлоры. Я это вижу на своих велогонщиках. Среди спортсменов по зараженности лямблиями и гельминтами они на первом месте из-за специфики тренировок ( через грязь из-под колеса на мокрых и пыльных дорогах).

- А как долго человек с коронавирусом может быть заразным?

- У спортсменов и пациентов c паразитозом, которые перенесли COVID-19 легко или бессимптомно, выявляется продолжение носительства коронавируса. Это согласуется с положением о том, что переболевшие COVID-19 могут распространять вирус от 2 недель до 90 дней после выздоровления. Таким образом, лямблии и гельминты являются первичной проблемой, но могут пациентов особо не беспокоить. Появившаяся «пробоина» в иммунитете позволяет вторичной патогенной бактериальной и вирусной инфекции «просачиваться» в наш организм. В итоге заболевают эти пациенты чаще всего респираторными заболеваниями, особенно часто болеющие дети. В этих случаях та минимальная бактериальная или вирусная инфекция разрастается или добавляется и уже способна вызывать клинические проявления.

- Получается, что, где слабо, там и рвется?

- Правильно. Самое интересное, что в результате лечения только паразитов, восстанавливается иммунная защита, которая уменьшает бактериальную нагрузку и устраняет носительство вирусов (в том числе и коронавируса). Выскажу своё личное мнение – предположение, что заражению COVID-19 и другими респираторными вирусами подвержены те спортсмены и пациенты, которые уже имеют нарушения иммунной защиты, вызванные сопутствующим бессимптомным хроническим паразитозом. По статистике только лямблиями поражено около 20 % населения земного шара. Из них 25-28% - бессимптомно.

- Сейчас ажиотаж вокруг противомалярийных препаратов. А кто-то утверждает, что, для того, чтобы не заболеть коронавирусом, надо пить сок из черноплодной рябины...

- Противомалярийный препарат помогает кому-то бороться с коронавирусом потому, что ранее он применялся для лечения тех же лямблий и амеб, но оказался токсичным. Тестирование заболевших на наличие сопутствующей протозойной инфекции и гельминтов не проводится, хотя вероятность её носительства у этих пациентов может быть большой.

Употребление гранатового и сока черноплодной рябины помогают кому-то бороться с коронавирусом потому, что, кроме прочих полезных эффектов, они обладают противопаразитарной активностью, как и чеснок, имбирь, гвоздика…

- А кто-то говрит, что надо пить антибиотики.

- Антибиотик азитромицин также помогает кому-то бороться с коронавирусом, потому что убирает избыточную патологическую бактериальную микрофлору. А восстанавливающийся иммунитет уже сам способен справляться с вирусом.

- Пошли в ход и различные народные методы. Березовая кора, чага… Это все из той же серии?

- По поводу березовой коры не слышал, но если это осиновая кора – то да. Единственные животные, которые у нас не болеют паразитами, это зайцы, потому что они грызут осиновую кору. Кстати, немецкие ученые обнаружили, что употребление сока черноплодной рябины убивает коронавирус в 97% случаев, гранатового – 70%. Наши вирусологи опровергают, так как не может быть прямого воздействия сока на вирус. Но кому-то помогает! Я к тому, что с профилактической целью нужно употреблять и чеснок, и имбирь, и клюкву, и бруснику, и гранатовый сок - то есть, все растительные средства, которые хоть каким-то образом выбивают бактерии и паразитов. Они лечат то, что мы не видим, помогая иммунитету справиться с заболеванием, хотя они прямого действия на вирус не имеют. Мне нравиться принцип «Еда должна быть лекарством, а лекарство – едой».

- А что делать, если вы уже заболели коронавирусом?

- Если вы уже заболели, то действовать надо в соответствии с утвержденными рекомендациями врача в зависимости от тяжести заболевания. Употребление противопаразитарных растений уж точно не навредит.

- А как восстанавливаться после болезни?

- Если вы уже переболели без приема противопаразитарных средств, то надо будет убедиться в отсутствии паразитарной инфекции. Определенный специфический противовирусный иммунитет приобретен, но успех окажется временным, и может опять прицепиться любая другая вирусная инфекция.