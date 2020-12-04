ФСБ сообщили о попытке вооруженного прорыва украинских контрабандистов

С территории Украины трое неизвестных в масках пытались проникнуть на территорию России с автоматическим оружием в руках. Фото: EAST NEWS

Сотрудники ФСБ России сообщили о попытке вооруженного прорыва государственной границы в районе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области. С территории Украины трое неизвестных в масках пытались проникнуть на территорию России с автоматическим оружием в руках.

При попытке задержания один нарушитель был ликвидирован на месте, двое других оказали вооруженное сопротивление и скрылись на территории Украины. По предварительным данным, это были контрабандисты, которые пытались пронести на территорию России огнестрельное оружие и патроны.

В последние годы сотрудники полиции Белгородской и Воронежской областей изымают огромное количество различного оружия, которое доставляют через границу украинские граждане.

В июле один из контрабандистов даже пытался протаранить наряд пограничников на автомобиле. В августе на границе также был задержан психически больной украинец, который пытался избежать досмотра.