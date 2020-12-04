Мини-шортики и глубокое декольте: поклонники оторопели при виде 65-летней Лорисы Долиной

Лариса Долина не устает будоражить фанатов внезапными преображениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина всегда умела произвести впечатление. Природа щедро одарила красавицу-певицу не только мощным и красивым голосом, но и шикарной фигурой. Даже в свои 65 лет вокалиста по-прежнему может позволить себе смелые наряды.

Лариса Долина не устает будоражить фанатов внезапными преображениями. Каждый раз при виде вокалистки сердца поклонников замирают, ведь исполнительница умеет произвести впечатление. Тем более в последнее время, когда она так заметно похудела и похорошела. На этот раз белокурая певица появилась на одной из музыкальных премий, сразив всех наповал. Артистка нарастила локоны, надела мини-шортики, расшитые пайетками, и боди с глубоким декольте. Довершением модного лука стали ботфорты.

Поклонники оторопели при виде своего кумира. "Она хочет добить Любу Успенскую", "Ботфортами годы не скрыть", "Она хорошая певица и выглядит для 65 отлично", "Все молодятся. А зачем?", "У нее офигенный голос. С такими данными мало людей на большой сцене", "Певица она мощная. Но зачем так одеваться. Можно же красиво, стильно выглядеть с учетом комплекции", "Ах, Долина, ну что за вид", "Главное - в шортики влезла", - делятся поклонники.

Фанаты певицы, к слову, последние лет 20 наблюдают, как знаменитость борется с возрастом. Ходят слухи, что артистка решилась на первый поход к хирургу еще год назад. Якобы тогда врачи посоветовали ей сделать блефаропластику. Возможно, сейчас она исправила овал лица с помощью круговой подтяжки.

Впрочем, есть мнение, что Долина на самом деле не ложилась под нож хирурга, а ее моложавый внешний вид - заслуга правильного питания. Сама артистка не раскрывает свои секреты красоты. Многие не раз отмечали, что Долиной идет ее новый стиль. Она все чаще стала надевать не блестящие платья в пол, а дерзкие молодежные наряды.