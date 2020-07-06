"Не имеют права останавливать мою машину": Лариса Долина угодила в скандал из-за откровений

Который день пользователей соцсетей оставляют гневные сообщения в адрес прославленной певицы Ларисы Долиной. Россиян возмутило заявление артистки о том, что она "может нарушить ПДД" и ей за это ничего не будет.

Кто бы мог подумать, что старое интервью Ларисы Долиной вызовет такую волну народного гнева. Десять лет назад в эфире передачи "Сто вопросов к взрослому" артистка откровенничала, как ездит по Москве.

Ребенок в зрительном зале спросил артистку, нарушает ли она правила дорожного движения. Певица ответила, что сама автомобиль не водит, но у нее есть водитель. При этом она отметила, что у нее есть выданный "главным гаишником" специальный документ. Согласно ему, ее автомобиль "не имеют права останавливать". "Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ", - заявила исполнительница.

Подросток в студии уточнил, значит ли это, что певица уже "отмазалась" благодаря этому документу. В ответ на это певица заявила, что разрешает водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, когда опаздывает в аэропорт или на поезд, а также во время новогодних корпоративов. "Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это", - добавила Лариса Александровна.

Увидев такое, россиян прорвало. Они набросились на знаменитость и начали критиковать певицу, несмотря на что видеозаписи уже 10 лет. Некоторые обзывают Долину плохими словами. Многие также связали откровения вокалистки с недавним ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов в центре Москвы.

Меж тем, светские хроникеры, не дозвонившись до вокалистки, обратились за комментариями к бывшему мужу звезды и ее директору Илье Спицыну. Мужчина напомнил, что данная информация давно потеряла свою актуальность. "Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите", - заявил директор певицы.