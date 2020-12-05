Дистант - навсегда

Нынешний переход на дистант – это вынужденная мера, это форс-мажор Фото: Мария ЛЕНЦ

Под петициями о том, чтобы срочно отменить дистанционное обучение и вернуть детей за парты стоят десятки тысяч подписей. (Подозреваю, что многие, соглашаясь с текстом петиции не очень вдумывались в его содержание). Я же считаю тех, кто призывает сегодня учить всех детей офлайн, мягко говоря, людьми безответственными. А может даже и провокаторами.

Мне абсолютно все равно на этой неделе изучит школьник правило буравчика и погрузится в строение клетки, или же это произойдет через месяц, а то и – катастрофа! – два. Мне все равно пройдет он в этом году положенную школьную программу (еще не факт, что все, что положено ему на самом деле нужно) или очередная диагностика покажет провалы… в освоении некоторых глав (хотел написать «в знаниях», но заученное и благополучное забытое через месяц после контрольной – это не знания, а лишь демонстрация хорошей тренировки «оперативной» памяти).

Все эти школьные параграфы можно наверстать. А если еще попутно вдуматься, перетряхнуть программу и убрать устаревшие, налипшие еще с 40-50-х годов прошлого столетия понятия и определения, – так и даже польза какая-то будет.

Я о другом.

Первое. Нынешний переход на дистант – это вынужденная мера, это форс-мажор, равно как закрытые пляжи при приближении цунами. И то, что часть детей вынуждена учиться (или симулировать учебу) дома, еще и досаждая своим присутствием родителям - это минимальная цена за нынешнюю сложную эпидемическую ситуацию. Вот точно нет ни одного чиновника от образования, ни одного педагога, который скажет, что тотальный дистант – это хорошо и правильно.

По одному учителю на этаж

Второе, более важное. Те, кто призывают отменить дистанционное обучение для всех и вернуться в школы, вообще, по-моему, не думают о тех, кто в этих школах работают. Ну школы стоят, значит в них есть учителя. Ага…

Я знаю школы, где еще три недели назад осталось по одному учителю на этаж. Остальные болеют. Знаю школы, где треть учителей (возрастные) отправлены по домам на тот же дистант, еще треть болеет и нагрузку легла на плечи оставшейся трети существующего коллектива.

А еще давайте учтем, что у нас и до внезапной пандемии в школах существенно не хватало учителей. В разных регионах по-разному. Но в среднем от 8 до 12 % вакансий были не заняты. Это официально. Неофициально – чуть ли не двое больше, потому, что если один учитель тащит на себе географию, физкультуру и технологию (а иногда и математику) – считается, что проблемы в школе нет, вакансии закрыты. На самом же деле мы понимаем качество уроков у такого учителя.

Поэтому главная задача на сегодня – сохранить учительский корпус. «Других учителей у нас для вас нет». Поддержать его, уберечь, а не сваливать на него дополнительную нагрузку. Тем более, что на самом деле во время обучения в дистанте педагоги и так работают существенно больше, чем когда ведут уроки в классе. Почему? Поспрашивайте их сами.

Революция в образовании

И третье, еще более важное. Нужно понимать, что после пандемии школы уже не будут прежними. На самом деле мы сейчас находимся в самом центре урагана именуемом цифровая революция. И во многом она коснулась образования. Это объективный процесс, его уже не остановить. Можно некоторым школам по-прежнему учиться по учебникам 19 века, можно тиражировать тетрадки по чистописанию. Но массовая школа будет меняться. Да она уже меняется.

Напомню классическое определение «революции»: радикальное, качественное изменение, скачок в развитии общества, сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Вот это и происходит.

У революционной ситуации в образовании те же признаки, что и у революции в общественной жизни. Предпосылки создавались уже лет пять. Если не больше. С курсов лекций, выкладываемых на популярных ресурсах (iTunes U Apple завело 8 лет назад и сейчас это крупнейшее хранилище бесплатных учебных материалов, тогда же появилась собрание образовательных программ Coursera), с сервисов для репетиторов и онлайн обучения ребят, показывающих в учебе выдающиеся достижения.

Примерно тогда же стала создаваться и цифровая среда в российском образовании. Российская электронная школа, Московская электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс и многие другие. Популярность их росла также лавинообразно, как цунами (вернемся к уже использованному сравнению).

Еще в 2019 году по примерным подсчетам, проведенным на Московском международном салоне образования, теми или иными ресурсами во время урока и для выполнения домашних заданий пользовались около 2,5 миллионов наших школьников и несколько сотен тысяч учителей.

Как недавно написал в своем посте в Facebook один из основателей онлайн школы «Фоксфорд» Алексей Половинкин, сейчас около 2-3% школьников в России учится исключительно в онлайн-школах по основной образовательной программе. И их число кратно растет год к году. Прибавим к этому постоянно растущее количество детей, которые уходят на семейное обучение (они тоже пользуются онлайн ресурсами). И получим явно вырисовывающуюся тенденцию: традиционная школа с ее партами, доской (пусть даже интерактивной), с рассадкой детей друг другу в затылок «размывается», в нее внедряются, даже сказал бы – вживляются элементы цифровой школы.

И нежданная пандемия, на мой взгляд, стала тем провокатором или, как сейчас принято говорить триггером, который ускорил процессы, они стали развиваться взрывным образом.

Революции, хотя мы и праздновали раньше день Великой Октябрьской социалистической революции, не совершаются в один день. Это процесс продолжительный, растянутый. И характеризуется он очень болезненными явлениями, сломом устоявшихся традиций, привычек. (Отсюда и петиции).

Сейчас это происходит в наших школах и вузах.

Это означает приход онлайн-технологий обучения. Школьные уроки, записанные «чужими» учителями. Проверку домашних заданий с использованием искусственного интеллекта. Подбор заданий и выстраивание индивидуальных траекторий обучения для каждого ребенка. Виртуальные лаборатории. И много чего другого интересного.

Это абсолютно не означает, что школы останутся и после пандемии на дистанте. Речь идет о том, что технологии, освоенные во время вынужденного перехода на этот формат обучения, будут в том или ином виде и применяться в школах, вузах и колледжах после окончания пандемии.

Вот данные, полученные моей лабораторией медиакоммуникаций в образовании в НИУ ВШЭ весной это года, спустя несколько недель после перехода на дистант:

- До перехода на дистанционное обучение образовательными онлайн-платформами регулярно или время от времени пользовались 64% опрошенных учителей.

- В период перехода школ на дистанционное обучение доля пользующихся онлайн- ресурсами увеличилась с 64% до 85%. Из тех, кто прежде не пользовался никакими образовательными онлайн-ресурсами, 74% стали их применять.

- А из тех, кто стал пользоваться электронными онлайн-ресурсами, 47% отметили, что скорее всего продолжат пользоваться ими в будущем.

Скорее всего, если бы опрос проводился сейчас, цифры желающих работать в цифровой среде были бы выше.

Предыдущая революция в образовании состоялась аж 400 лет назад, когда чешский педагог Ян Амос Коменский предложил то, что мы сейчас называем классно-урочной системой. Это - всеобщее обучение, классы для мальчиков одного года рождения, регулярная проверка знаний, жесткая дисциплина. Правда, Коменский бы очень подивился тому, как мы сейчас используем его систему, ссылаясь на него же самого. Он, например, считал, что «метод обучения должен уменьшать трудности учения, чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших занятий». А мы?

В любом случае социальной системе, созданной четыре века назад, пришла пора подвинуться. Затылок в затылок уже не пройдет.

Что последует дальше, уже после пандемии? Просчитать несложно, как бы тысячи, десятки тысяч людей не старались удержать прошлое.

Начнется еще более бурный рост онлайн ресурсов, их развитие и модернизация, усилится конкуренция на рынке цифровых образовательных платформ.

Школы и вузы рано или поздно получат более мощные каналы связи, более быстрый интернет. Таков запрос.

Интернетом с хорошей скоростью будут оснащаться поселки и города, где сейчас каналы не позволяют использовать в образовании уроки онлайн. Учителя станут все чаще на курсах повышения квалификации выбирать темы, связанные с использованием цифрового контента.

Педагогические вузы сосредоточатся на подготовке будущих учителей для наиболее эффективного использования цифровой среды для того, чтобы для каждого ученика подобрать наиболее удобные уме инструменты обучения.

В течение 5-7 лет наша школа станет другой. И не только наша. Цифровая образовательная революция идет во всем мире. И это будет не просто смешанное обучение. Это будут занятия другого качества. И на новом уровне использования цифровых технологий.

PS. Представляю, как эту колонку с ухмылкой читают учителя поселковых школ, где сейчас нет даже компьютерного класса, а вялый сигнал сотовой связи добивает, если взобраться на пригорок. Вас цифровая чаша тоже не минет. Напомню: в российских столицах советская власть установилась в 1917-1918-м годах, в глубинке тогда о ней и не слыхивали. Но прошло три, четыре, пять лет, и власть большевиков установилась повсеместно. Коллеги, вы и не заметите, как «железный конь придет на смену крестьянской лошадке». Готовьтесь.

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