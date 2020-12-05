Как с помощью гимнастики восстановить легкие после коронавируса

Врач-пульмонолог рассказала, как укрепить дыхательную систему после болезни и гиподинамии Фото: Shutterstock

Все больше людей не только заражаются Covid-19, но и выздоравливают после этой болезни. А значит, перед ними встает вопрос, как быстрее восстановить силы и здоровье. Важную роль при этом играет восстановление функций органов дыхательной системы и легких. О том, способны ли легкие к восстановлению после ковида и как им в этом помочь, «Комсомолке» рассказала врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольга Богуш.

Система Стрельниковой или упражнения йогов?

- Даже если вы просто выполняете физические упражнения, которые укрепляют корпус, то это автоматически поможет вам и лучше дышать. Мы обсуждали с коллегами терапевтами и реабилитологами вопрос о том, какой именно комплекс лучше подойдет для восстановления физической формы, и пришли к выводу, что какого-то одного идеального решения для всех не существует.

- Ольга Евгеньевна, многие сейчас возлагают надежды на йогу, определенные упражнения из этой гимнастики входят и в рекомендации ВОЗ для поддержания физической активности. А кто-то говорит, мол, это слишком экзотично. Как тут быть?

- Что касается йоги, то я не знаю всех распространенных в этой системе практик, но сочетание дыхательных тренировок и неторопливой двигательной нагрузки может быть очень полезным, - продолжает эксперт. – Самая же распространенная гимнастика для дыхания – это гимнастика по Стрельниковой (упражнения в большом количестве можно найти в интернете - авт). Я хорошо знакома с этой системой еще со времен работы с тяжелыми астматиками, им очень помогали эти упражнения. Эта гимнастика определенно приносит эффект, правда, ключ к успеху тут – регулярность занятий. Полный комплекс делать не надо, адаптируйте его под себя и делайте хотя бы 15 минут в день. Есть еще занятия по Бутейко, но они связаны с парадоксальным дыханием и у многих моих пациентов вызывают негативные ощущения.

Капельницы и таблетки восстановится не помогут

- Дело в том, что легочная ткань, поврежденная ковидом, способна к восстановлению, - говорит врач пульмонолог Ольга Богуш. – К сожалению, тут нет никаких капельниц или таблеток, которые бы поработали за вас и убрали все повреждения в легких. Секрет в том, что нам надо обеспечить легким правильное кровоснабжение и газообмен, а также сделать так, чтобы у нас были силы на восстановление. Вот тогда дело пойдет быстрее.

Ухудшение работы легких могло произойти и у людей, ковидом не болевших. Весной мы все провели достаточно много времени дома, двигательная активность за это время снизилась и не у всех восстановилась в том объеме, который был до пандемии.

Бегом от ковида! Или хотя бы пешком

- Люди сейчас много времени проводят сидя и лежа, у многих поменялась специфика работы, кто-то перешел на удаленную работу, что тоже снизило физическую активность. В дыхании задействованы и мышцы пресса, и межреберная мускулатура, а значит, если слабеют наши мышцы, то и дышать становится сложнее. Именно поэтому не стоит все время работать, сидя, а отдыхать – лежа на диване, - напоминает врач Ольга Богуш.

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